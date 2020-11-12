Üniversite, raylı sistemler mühendisliği mezunlarına başvuru şansı tanımadı!

Memurlar.Net olarak yaptığımız birçok haberle, üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim elemanı alımlarında, programlarla doğrudan ilgili olan mezunların başvurularının engellenmesinin yarattığı sorunları gündeme getirerek kamuoyu nezdinde farkındalık yaratmaya çabalıyoruz.

Buna dair adımlarımız bazen meyvelerini verse de, bu konuda gerekli uyarı ve kontrol mekanizmaları kurulmadığı sürece sorunlar bitecek gibi görünmüyor. Bu bahsettiğimiz konuya dair bir engelleme de yakın tarihte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesince yapıldı. 09 Kasım 2020 tarihinde ilan edilen öğretim elemanı kadroları arasında Düziçi Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programına başvuracak adaylar için aşağıda belirtilen görselde yer alan şartlar aranmaktadır.

Bilindiği üzere, üniversiteler yereldeki dinamikler ya da yönetimin doğrudan aldığı bir takım kararlarla; yükseköğretim sisteminde benzeri olmayan, meslek tanımı bulunmayan, devlet ve özel sektörde istihdamı bulunmayan bölümler açmıştır. Bu konuya dair farklı isimli ön lisans ve lisans programlarının da giderek yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl YÖK tarafından yapılan çalışma neticesinde bazı program isimlerinde sadeleştirilmeye gidilerek karmaşık yapıya çözüm bulunmaya çalışılmıştır.Ancak, geçmiş dönemde yapılan hataların kısa vadede mevcut sistem içerisinde düzelmesi zaman alacak gibi görünmektedir.

Bu özetlediğimiz duruma dair bir örnek, Karabük Üniversitesi tarafından yapılmıştır. İlgili yükseköğretim kurumu Mühendislik Fakültesi çatısı altında ilki 2011-2012 yılında olmak üzere "Raylı Sistemler Mühendisliği" bölümü açmak suretiyle ilk öğrencilerini alınmıştır. Geçen yıllar içerisinde bölüm bir süre kontenjan doluluğu sorunu yaşamazken, giderek öğrenci tercihlerinde eğilim düşmüş, son tercih dönemi itibarıyla bakıldığında, İngilizce program dahil toplam 50 kişilik kontenjana 10 öğrenci tercih yapmıştır.

Tercihlerde azalma sorunu başka bir haber konusu olmakla birlikte, burada bizim temel olarak gündeme getirmek istediğimiz husus, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programında açılan 2 öğretim görevlisi alımında ilgili alanda eğitim verebilecek "Raylı Sistemler Mühendisliği" bölümü mezunlarına başvuru fırsatı verilmemesidir.

İlgili Meslek Yüksekokulunun alım yapılan programına ait internet sayfasını incelediğimizde "Bu programa henüz öğrenci alınmamıştır. Çalışmalar devam etmektedir." bilgisine yer verilmiş olup YÖK Akademik sayfasından baktığımızda da kadrosunda herhangi bir personelin bulunmadığı da görülünce aslında asgari öğretim elemanı sayısı temini yoluna gidilen bu ilanda Raylı Sistemler Mühendisliği mezunlarına da imkan tanınarak eğitim-öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi için asgari öğretim elemanları sayısı içerisinde en uygun alana yer verilmiş olacak ve bu sayede her Üniversiteye sınırlı sayıda verilmiş olan atama iznini en geniş alanı kapsayan mezunların istihdamına imkan verilmek suretiyle en az sayıda öğretim elemanı ile programın devamı sağlanarak kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasında da somut bir adım atılmış olacaktır.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları listesinde Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programı mezunlarının Raylı Sistemler Mühendisliği Programına dikey geçiş yapabildikleri, Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği internet sayfasında Misyonu incelendiğinde makina mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği ve inşaat mühendisliği bölümlerini bir arada barındıran disiplinler topluluğu olduğu, raylı sistemler mühendisliği olarak bu alanda öğrenim görecek öğrencilere, temel seviyede makine, elektrik-elektronik ve inşaat mühendisliği eğitimlerinin yanı sıra, raylı sistemler teknolojilerinin alt yapısını oluşturan bileşenlerini ve bunların görevleriyle uygulama alanlarının öğretilmesi de gerçekleştirdikleri de düşünüldüğünde aslında Raylı Sistemler Mühendisliği mezunlarının istihdamına yer verilerek kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlanacaktır.

Kişiler dört yıllık mühendislik eğitimi sonrası bu programlara başvuru yapamayacaksa, hangi kadrolara başvurabilecektir? Akademik kariyer düşünen kişiler için bulunmaz fırsat olan bu kadrolara Osmaniye Korkut Ata Üniversitesince diğer mühendislik alanlarına imkan verilmesi kamuya girişte fırsat eşitliği açısından hem hak ihlali oluşturmakta hem de en az sayıda istihdamla programı yürütme imkanı sağlayarak kaynakların etkin kullanımını sağlayabilecekken ilanlarında sadece Makine Mühendisliğine ağırlıklı yer vererek öğrencilerin geçiş yapabildiği Endüstri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği alanına yönelik eğitim verebilmek için yeni alımlar yapmaları gerekebilecek ya da burada öğrenim görecek öğrenciler eksik eğitim alarak mezun olma yoluna gidecek ki böyle bir şey umarız olmaz.

Sonuç olarak, ülkemizde tek bir yükseköğretim kurumundan mezun olan "Raylı Sistemler Mühendisliği" bölümü mezunlarına Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ilanında müracaat hakkı verilmesini takdir ve dikkatlerine sunuyoruz!