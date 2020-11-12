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Türkiye'nin 'Rüzgar Veri Tabanı' TÜREB'in sitesinde kullanıma açılıyor

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Türkiye'nin kurulu gücünü ve inşa halinde olan projeleri tüm detayları ile gösterecek "Rüzgar Veri Tabanı" www.tureb.com.tr adresinde kullanıma açıyor
 12 Kasım 2020 12:35
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Türkiye'nin 'Rüzgar Veri Tabanı' TÜREB'in sitesinde kullanıma açılıyor

TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, veri tabanı rüzgar enerji sektöründeki 'dijitalleşme' hamlesi kapsamında geliştirildi.

Söz konusu proje kapsamında TÜREB üyeleri arasında bulunan, ileri analitik, büyük veri, iş zekası ve veri tabanı çözümleri sunan GTech şirketiyle iş birliği yapan kuruluş, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince dijitalleşme sayesinde dayanıklılığını ispatlayan rüzgar enerjisi sektörünün Türkiye'deki öncü rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin kurulu gücünü ve inşa halinde olan projeleri tüm detayları ile gösterecek "Rüzgar Veri Tabanı" projesi, 17 Kasım'da, Zoom platformu üzerinden düzenlenecek online basın toplantısında tanıtılacak.

Anadolu Ajansı
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