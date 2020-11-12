İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|12 Kasım 2020 15:10
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GÜMÜŞHANE
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesinin Arpalı köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu köyde bugün saat 12.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
ADIYAMAN
Adıyaman'da iki günde 234 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günde 234 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda iki günde farklı mahallelerdeki 234 ev karantinaya alındı.
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