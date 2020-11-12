Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına Mehmet Altay seçildi
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay seçildi.
|12 Kasım 2020 12:47
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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay seçildi.
Komisyon, başkan seçimi gündemiyle toplandı.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına görevlendirilen Efkan Ala'dan boşalan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay seçildi.
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