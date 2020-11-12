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Eski Bakan gözaltına alındı

Eski bakanlardan Rifat Serdaroğlu, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
 12 Kasım 2020 12:53
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Eski Bakan gözaltına alındı

Eski Sağlık ve Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu, Esenboğa Havalimanı'nda VIP çıkışında polis tarafından gözaltına alındı.

Serdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle ifadesi alınacak.

Serdaroğlu, Doğru Yol Partisi'nde iki dönem milletvekilliği ve bakanlık yapmıştı.
Memurlar.Net
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