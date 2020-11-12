Gaziantep'te 5 yıl önce polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı
|12 Kasım 2020 13:25
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Gaziantep'te 5 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin biri kadın 2 kişi yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ağustos 2015'te 25 Aralık Polis Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin silahları temin ettiği belirlenen S.D. ile R.Ö'nün saklandığı adrese ulaşıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin özel harekat timlerinin desteğiyle belirlenen adrese düzenlediği operasyonda zanlılar gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın iki PKK zanlısı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ocaklar Mahallesi'ndeki 25 Aralık Polis Merkezine, 26 Ağustos 2015'te silahlı saldırı düzenlenmiş, teröristler polis ekiplerinin karşılık vermesiyle geldikleri aracı yakıp kaçmıştı.
Saldırıda, polis ekiplerinin dikkati sayesinde ölen ya da yaralanan olmazken bölgede bir lav silahı ile kalaşnikof piyade tüfeği bulunmuştu.
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