Sokakta sigara içmenin cezası ne kadar?
|12 Kasım 2020 13:57
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.
Yasağın yürürlüğe girmesiyle harekete geçen İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis aracı ve drone ile anons yaparak vatandaşları uyardı.
Uyarılara rağmen maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ise "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900 TL idari para cezası kesildi.
Ceza yazılan kişiler "Yasaktan haberimiz yoktu. Artık dikkat edeceğiz" dedi. Denetimler kapsamında sigara içerek İstiklal Caddesinde dolaşan bir genç, polisi görünce maskesini kapattı.
Ancak sigarayı atmayan genç, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Polisin durdurduğu gencin sigarayı attıktan sonra, "İçmiyordum kokusunu alıyordum" demesi pes dedirtti. Gence ve arkadaşlarına 900 TL para cezası kesildi. Cadde üzerinde maskesiz dolaşan 4 yabancı uyruklu turist ise uyarıldıktan sonra maske taktılar. Turistlere de idari para cezası uygulandı.
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