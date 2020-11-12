1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay'dan istinaf uygulamasını etkileyecek karar

Yargıtay'ın iki ayrı ceza dairesi, istinaf uygulamasını etkileyecek, önemli kararlara imza attı. Yargıtay 15 ve 16'ncı Ceza Daireleri, FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanmak suçlarından beraat kararı veren istinaf mahkemeleri kararlarını "dosya üzerinden beraat verilemeyeceği" görüşüyle bozdu.
 12 Kasım 2020 14:05
+Aa- Yazdır
Yargıtay'dan istinaf uygulamasını etkileyecek karar

Yargıtay'ın iki ayrı ceza dairesi, istinaf uygulamasını etkileyecek, önemli kararlara imza attı. Yargıtay 15 ve 16'ncı Ceza Daireleri, FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanmak suçlarından beraat kararı veren istinaf mahkemeleri kararlarını "dosya üzerinden beraat verilemeyeceği" görüşüyle bozdu. Bu kararlara göre istinaf mahkemeleri duruşma yapmadan, dosya üzerinden beraat kararı veremeyecek.

DURUŞMA AÇILMADAN TARAFLAR ÇAĞRILMADAN BERAAT OLMAZ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, "Görevi kötüye kullanmak suçundan mahkum olan şüpheli G.D.'nin istinaf başvurusunda beraat kararı verdi. Yargıtay 15. Ceza Dairesi istinaf mahkemesinin verdiği kararla ilgili incelemede, beraat kararının ancak duruşma açılarak ve taraflar da çağrılarak delillerin değerlendirilmesi sonrası verilebileceğini bildirdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de FETÖ üyesi olmak suçundan mahkum olan sanık M.N. hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin verdiği beraat kararını aynı gerekçeyle bozdu.

KANUNA YANLIŞ ANLAMLAR YÜKLENDİ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bozma gerekçesinde "İlk derece mahkemesince toplanan delilleri takdir ederek dosya üzerinden yapacakları incelemeler sonucunda beraat kararı veremeyecekleri dikkate alındığında, ilgili kanun maddelerine de yanlış anlamlar yüklendiği, yasa maddesine aykırılık oluşturduğu" değerlendirmesi yaptı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İş yerinde bunu yapan yandı! Tazminatsız kovulabilir
09 Kasım 2020 10:05		 Görev yeri değişen işçiye tazminatlı istifa hakkı
08 Kasım 2020 10:50
Kızı yaşındaki işçiye SMS attı, tazminatsız kovuldu
07 Kasım 2020 15:17		 Yargıtaydan, radyo yayınını müşterilere dinleten marketçinin telif kararı
06 Kasım 2020 11:34
Yargıtay'dan taşeron işçilerin ücretlerine ilişkin önemli karar!
05 Kasım 2020 20:52		 Yargılama yenilenirse aynı hakim görev alamaz
04 Kasım 2020 12:16
Yargıtayda 4 daire kapatılıyor
04 Kasım 2020 11:00		 Yargıtay: Kadroya geçen güvenlik görevlisinin ücret farkı eksik ödendi
03 Kasım 2020 12:59
Yargıtay'dan işyerinde kavga eden işçi için emsal karar
01 Kasım 2020 11:52		 Hafta tatilinin 24 saatten az kullandırılması halinde ne olur?
31 Ekim 2020 00:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:10 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi15:07 - Merkez Bankası rezervleri yükseldi15:04 - Ayda'nın babası: İzmir'de ev fiyatları iki katına çıktı15:03 - Prof. Dr. Ercan: Deprem İzmir kırığında olsaydı, Bayraklı ve Özkanlar yok olurdu14:56 - Küçükçekmece'deki park skandalına terör bürosu bakacak14:55 - Üniversiteden 'İzmir depremi' raporu: Sıcak sular yükseliyor
14:48 - 70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi14:45 - Vergi yapılandırmasından yararlanmak için neler gerekiyor?14:40 - 24 saat para transferi yapılabilecek14:39 - İzmir'de de esnek mesaiye geçildi14:35 - Yüzde 96 artışın yaşandığı ilde harita kırmızıya büründü14:30 - Kadirli Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
14:25 - Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Keçeci koronaya yakalandı14:14 - Sahibinden satılık 'müze' ilanı şaşırttı! İşte satış fiyatı...14:13 - KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı14:09 - MEB'den ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitapçığı14:05 - Yargıtay'dan istinaf uygulamasını etkileyecek karar
14:01 - AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Doların düşüşü devam ediyor: 7,70 TL'nin altını gördü
Korona savaşçılarının perişan halini paylaşıp herkesi uyardı
Bu tuzağa düşenler polise gidemiyor... 'Altın bulduk gel satalım'
Kuraklık uyarısı: Araba ve halı yıkama bitmeli
Faiz lobisi bastırıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayal gücü 1
Sözleşmeli personel 1
efkan ala'nın ak parti genel başkan yardımcısı olması 3
tacir 2
edin visca 1
11.11.2020 türkiye vs hırvatistan maçı 2
abdullah avcı'nın trabzonspor'un başına geçmesi 3
muterize 2
Memurun kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaması 5
seciye 1
SON İLANLAR
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak-İlan güncellendi
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Araç Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam