MEB'den ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitapçığı
|12 Kasım 2020 14:09
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilde çocukların aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için "Evde Oyun Var" isimli kitapçık hazırlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da yapılacak ilk ara tatili öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım." ifadesini kulandı.
Ailelere destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi güçlendirebilecek nitelikte hazırlanan eğitsel oyunlar, her eve ve her ortama uygun hale getirilebilir özellikler taşıyor.
Kitapçık http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.
Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye "Evde Oyun Var"ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 12, 2020
Hazır mısınız👉🏻 https://t.co/hjSD6SvxCZ pic.twitter.com/EPxd68oMxF
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