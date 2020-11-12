KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 81 İLDE, AÇIK ALANLARDA SİGARA İÇMEYİ KISITLADI Bakanlık solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda "sigara içtiği" için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. Buna göre, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak