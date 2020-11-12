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KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, 2020-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerini yayımladı.
 12 Kasım 2020 14:13
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KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı

2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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