KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM, 2020-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerini yayımladı.
|12 Kasım 2020 14:13
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2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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