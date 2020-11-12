Sahibinden satılık 'müze' ilanı şaşırttı! İşte satış fiyatı...
|12 Kasım 2020 14:14
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Afyonkarahisar'da 1971 yılında kent merkezi Kurtuluş Caddesinde açılan ve 49 yıldır içerisinde birçok medeniyetle ait eserleri barındıran Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi, yeni yerine taşınacak olması nedeniyle satışa çıkartıldı. Müzenin satışını online satış sitesinde görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Bir gayrimenkul danışmanlık firması tarafından satışa çıkartılan müzeye 45 milyon lira değer biçildi.
İnternette müzenin satış ilanın açıklamasında ise "Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden biri olan Kurtuluş caddesi üzerindedir. Toplamda 8242.16 m2 den oluşmaktadır.
Şu an üzerinde halen faal olarak çalışan müze bulunmaktadır. Parsel sosyo-kültür özel proje alanıdır. Kültürel etkinlik konut ve ticari alandır. Şehir merkezindeki yapılaşmaların içerisinde tek parsel ada bazında her türlü yapılaşmaya uygun tek yerdir. Lütfen detaylı bilgi ve sunum için lütfen bizi arayınız" ifadelerine yer verildi.
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