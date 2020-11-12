Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Keçeci koronaya yakalandı
Kilis'te artan korona virüs vakaları nedeniyle Valilik tarafından tedbirler alınırken, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci'nin de korona virüs testi pozitif çıktı.
|12 Kasım 2020 14:25
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Kilis'te artan korona virüs vakaları nedeniyle Valilik tarafından tedbirler alınırken, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci'nin de korona virüs testi pozitif çıktı.
Kilis'te daha önce, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mahmut Kaçarlar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdinç Çamlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık korona virüse yakalanmıştı.
Son olarak, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci korona virüse yakalandı. Keçeci'nin sağlık durumunun iyi olduğu, evde tedavisine devam ettiği bildirildi.
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