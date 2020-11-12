1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadirli Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
 12 Kasım 2020 14:30
+Aa- Yazdır
Kadirli Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Tarhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evinde geçireceği 14 günlük karantina sürecinin başladığını bildirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tarhan, "Kadirli için yapacağım çalışmaları evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Kovid-19 salgınının arttığı bugünlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim ve kurallara uymaya özen gösterelim." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteden 'İzmir depremi' raporu: Sıcak sular yükseliyor
12 Kasım 2020 14:55		 İzmir'de de esnek mesaiye geçildi
12 Kasım 2020 14:39
Yüzde 96 artışın yaşandığı ilde harita kırmızıya büründü
12 Kasım 2020 14:35		 Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Keçeci koronaya yakalandı
12 Kasım 2020 14:25
Bu şehre korona geri döndü, harita kırmızıya boyandı
12 Kasım 2020 13:11		 İstanbul için 'zemin sıvılaşması' uyarısı
11 Kasım 2020 21:51
Toroslar'ın el değmemiş şelalelerinde sonbahar güzelliği
11 Kasım 2020 20:36		 Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları sona erdi
11 Kasım 2020 18:17
Karasu Belediye Başkanının testi pozitif çıktı
11 Kasım 2020 17:08		 Tutuklu müteahhitten şaşırtan paylaşım: 'Mezarda oturuyoruz'
11 Kasım 2020 16:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:10 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi15:07 - Merkez Bankası rezervleri yükseldi15:04 - Ayda'nın babası: İzmir'de ev fiyatları iki katına çıktı15:03 - Prof. Dr. Ercan: Deprem İzmir kırığında olsaydı, Bayraklı ve Özkanlar yok olurdu14:56 - Küçükçekmece'deki park skandalına terör bürosu bakacak14:55 - Üniversiteden 'İzmir depremi' raporu: Sıcak sular yükseliyor
14:48 - 70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi14:45 - Vergi yapılandırmasından yararlanmak için neler gerekiyor?14:40 - 24 saat para transferi yapılabilecek14:39 - İzmir'de de esnek mesaiye geçildi14:35 - Yüzde 96 artışın yaşandığı ilde harita kırmızıya büründü14:30 - Kadirli Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
14:25 - Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Keçeci koronaya yakalandı14:14 - Sahibinden satılık 'müze' ilanı şaşırttı! İşte satış fiyatı...14:13 - KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı14:09 - MEB'den ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitapçığı14:05 - Yargıtay'dan istinaf uygulamasını etkileyecek karar
14:01 - AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Doların düşüşü devam ediyor: 7,70 TL'nin altını gördü
Korona savaşçılarının perişan halini paylaşıp herkesi uyardı
Bu tuzağa düşenler polise gidemiyor... 'Altın bulduk gel satalım'
Kuraklık uyarısı: Araba ve halı yıkama bitmeli
Faiz lobisi bastırıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arif sevimli 1
gunnersaurus 1
Green book 2
irfan can eğribayat 2
erol taş 1
Estetik yaptırırsam eşim beni boşar 1
tacir 2
severus snape 2
divan edebiyatından bir beyit bırak 5
yazar gülmeye çalışıyor 3
SON İLANLAR
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak-İlan güncellendi
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Araç Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam