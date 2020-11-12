Kadirli Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
|12 Kasım 2020 14:30
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Tarhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evinde geçireceği 14 günlük karantina sürecinin başladığını bildirdi.
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tarhan, "Kadirli için yapacağım çalışmaları evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Kovid-19 salgınının arttığı bugünlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim ve kurallara uymaya özen gösterelim." ifadelerini kullandı.
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