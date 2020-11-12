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Ayda'nın babası: İzmir'de ev fiyatları iki katına çıktı

İzmir depreminde, 91 saat sonra en kaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'i babası Uğur Gezgin, gazeteci Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada "En çok zorlandığım konu ev bulma. İlk başta kiralık yer bakmıştık, daha sonra belli bir miktar bütçeyle ev arayışına geçtik. Fakat hem kiralar hem ev fiyatları 2 kat olmuş. Ben 89'dan beri Bornova'dayım, fırsatçılık mıdır başka bir şey midir bilmiyorum ama herkes bir mazeret üretiyor." dedi.
 12 Kasım 2020 15:04
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Ayda'nın babası: İzmir'de ev fiyatları iki katına çıktı

İzmir depreminde Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkılmıştı. Yıkılan binanın enkazında arama- kurtarma çalışması yapan ekipler, 91 saat sonra Ayda Gezgin'i (3) sağ olarak çıkarmıştı. Depremin simgesi haline gelen Ayda geçtiğimiz cumartesi günü tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu.

"EN ÇOK ZORLANDIĞIM KONU..."

Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Baba Gezgin, Özdemir'e şu açıklamaları yaptı;

Duygularla tarif edilemiyor. Bazen kelimeler boğazınızda düğümleniyor. Arayanlara da anlatmaya çalışıyorum ama dilim dönmüyor. Çok uykusuzum. Yeni bir hayat inşa etmeye çalışıyoruz, ona koşturuyorum. Çocukların tedavisine bir an önce başlamam, yerli düzene geçmem lazım. Aç açıkta değiliz çok şükür, aynı standartlara dönmek için uğraşıyorum.

"EV FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI"

En çok zorlandığım konu ev bulma. İlk başta kiralık yer bakmıştık, daha sonra belli bir miktar bütçeyle ev arayışına geçtik. Fakat hem kiralar hem ev fiyatları 2 kat olmuş. Ben 89'dan beri Bornova'dayım, fırsatçılık mıdır başka bir şey midir bilmiyorum ama herkes bir mazeret üretiyor.

"AYDA ÇIKMA ANINA KADAR HER ŞEYİ ANLATIYOR"

- Ayda her şeyin farkında mı?

Herkes diyor ki çocuktur kolay anlatır. Ama inanın dakikası dakikasına her şeyi anlatıyor çıkma anına kadar.

- Ayda'nın psikolojik mi, fiziksel tedaviye mi ihtiyacı var?

Fiziksel yok, sadece psikolojik.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULAN KARE

- Hastane sonrasındaki fotoğraf...

En çok üzen; sosyal medyaya da bakmıyordum ama. Kendi arkadaşlarım bile o görüntüyü gönderdi bana, onlar çok yaraladı. Beni tanıyanlar, benim nasıl bir baba olduğumu, eşimin nasıl bir anne olduğunu herkes biliyor. Onlar pek itibar etmedi.

Ama bazı dostlarım 'böyle bir şey var mı' gibi sordu. Bu çocuk 91 saat enkaz altında kaldı, ayakları çıktıktan sonra hiç yıkanmadı. Bazı bakımları yapılmadı. Çocuğun ayakları yara, parmak uçları çatlamış. Çorap giydirirken 'babacım çok acıyor çorap giydirme' dedi. Yani ben onu akıl edemeyecek kadar bilinçsiz bir baba değilim. Evime gittim, çocuğumu yıkadım, kremini sürdüm. Sonra çocuk rahat rahat çorabını giydi.

Bu tarz yorumlara hiç gerek yok. Ben gerçekten bilinçli bir babayım. Ben çocuklarıma anne de olurum, baba da olurum. Ben onlara en iyi şekilde bakarım, kimsenin endişesi olmasın.

Herkes sadece bizim evlerimizi gördü, bizim acımızı paylaştı. Şu anda 200'e yakın ev yıkıldı. Karar alındı, hasarlı olduğu için. Hala çadırlarda bebekler var.
Memurlar.Net
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