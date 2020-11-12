Bakan Soylu açıkladı... Kırmızı listeye bir çizik daha
Bakan Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
|12 Kasım 2020 15:15
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli saha sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin."
Kırmızı listeye bir çizik daha... 📝Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 12, 2020
Sözde Tunceli Saha Sorumlusu
Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisindeki operasyonda etkisiz hale getirildi...
Tebrikler Kahramanlar
Allah sizi muhafaza etsin 🤲
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