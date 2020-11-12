Akşener'den, Ümit Özdağ'ın 'anayasa çalışması' iddialarına yanıt
|12 Kasım 2020 15:18
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur." dedi.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Akşener, ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarının sorulması üzerine Akşener, şunları söyledi:
"Ben tek bir şey söyleyeyim, biz HDP ile CHP ile Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Genel Başkan olarak tekrar söyleyeyim, hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında, bu kadar geniş söylüyorum... Buna sadece HDP değil, CHP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum isnatların arasında. Bir anayasa çalışması yapmadık ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP'yle yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık."
Genel Başkan sıfatıyla konuştuğunu vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:
"Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik, bu konuda AK Parti adına bir açıklama yaptı ama ben hepsiyle birlikte söylüyorum, İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum, hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur, nokta."
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