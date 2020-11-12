A Milli takımın koronavirüs test sonuçları belli oldu
|12 Kasım 2020 16:20
|+Aa- Yazdır
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta forma giyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için devre arası oyundan alınan Domagoj Vida ile temaslı olan herkesin ay-yıldızlı kafileden ayrı tutulduğunu, tüm kadronun da testten geçirildiğini duyurdu.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir." denildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki milli takımlar tesislerine ulaştırılmasını, burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre Kovid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir."
TFF konuya ilişkin bir açıklama yayımladı
A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır.
A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır.TFF (@TFF_Org) November 12, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emre Belözoğlu koronavirüs geçirdiğini açıkladı
12 Kasım 2020 13:04
|Türkiye-Hırvatistan maçında gol düellosu
11 Kasım 2020 22:39
|Türkiye 584. maçına çıkıyor
11 Kasım 2020 19:23
|Ersun Yanal'ın yeni adresi belli oldu
11 Kasım 2020 10:35
|Galatasaray seçime gidiyor
10 Kasım 2020 17:34
|İstanbul'un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor
10 Kasım 2020 13:55
|Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı
09 Kasım 2020 21:43
|Beşiktaş'ta üç futbolcu ve bir personelin testi pozitif çıktı
09 Kasım 2020 18:21
|Trabzonspor'da Avcı dönemi
09 Kasım 2020 16:55
|Acun Ilıcalı'nın takımı ligde maç kazanamıyor
08 Kasım 2020 11:56