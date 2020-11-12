Yerdeki yaralı üşümesin diye ceketini örttü
|12 Kasım 2020 16:21
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Kaza, Beyoğlu Karaağaç Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Güldane Halil'e otomobil çarptı. Yere savrulan kadını görenler hemen yardıma koştu. Olay yerine sağlık ekibi ve polis çağrıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak trafiği yönlendirdi. Ambulansın gelmesi beklenirken yaralı kadına moral veren bir kişi ceketini de çıkararak üzerine örttü. Ambulansın gelmesiyle yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Güldane Halil'e otomobil çarptı.
Yere savrulan kadını görenler hemen yardıma koştu. Olay yerine sağlık ekibi ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak trafiği yönlendirdi.
Ambulansın gelmesi beklenirken yaralı kadına moral veren bir kişi ceketini de çıkararak üzerine örttü. Ambulansın gelmesiyle yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KAN KAYBEDİYORDU YARDIMCI OLMAK İSTEDİK
Yerdeki yaralı üşümesin diye ceketini örttü
Kazayı görerek olay yerine koşan esnaf İbrahim Çakmak, "Yerde yarım saat ambulans bekledi. Kan kaybediyordu.
Biz de yardımcı olmak istedik. Daha sonra ambulans geldi. Ambulansla hastaneye gidiyor. Teyze yolun karşısına geçmeye çalışıyordu.
Galiba kırmızı ışıkta hamle yaptı. Araba vurdu" dedi. Kadına çarpan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yaralının hastaneye kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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