AK Partili Ali İhsan Yavuz'un koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
|12 Kasım 2020 16:27
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesine başvurduğunu, burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum." ifadesini kullandı.
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