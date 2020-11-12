1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Partili Ali İhsan Yavuz'un koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
 12 Kasım 2020 16:27
+Aa- Yazdır
AK Partili Ali İhsan Yavuz'un koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesine başvurduğunu, burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Akşener'den, Ümit Özdağ'ın 'anayasa çalışması' iddialarına yanıt
12 Kasım 2020 15:18		 Eski Bakan gözaltına alındı
12 Kasım 2020 12:53
Bakan Karaismailoğlu: 5A uydumuz Aralık'ta fırlatılacak
12 Kasım 2020 12:07		 'Hiç kimsenin talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak karar verin'
12 Kasım 2020 10:38
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
12 Kasım 2020 09:50		 'Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler'
12 Kasım 2020 09:39
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
12 Kasım 2020 08:48		 Bakanlık, kadına şiddeti önlemek için 'aile arabuluculuğu' getiriyor
12 Kasım 2020 08:35
KKTC'de kaos yürüyüşü
12 Kasım 2020 07:20		 12 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Kasım 2020 00:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:39 - MEB'den ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitapçığı18:30 - Sağlık Müdürü uyardı: Kritik noktaya doğru gidiyoruz18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:19 - İETT'nin 2021 yılı bütçesi kabul edildi18:07 - İki ilde daha sigara içme kısıtlaması getirilen yerler duyuruldu18:00 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
17:55 - Bakan Koca, korona aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ile görüştü17:45 - İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı17:42 - 'Parkta terör örgütü sembolleri' iddiası İBB Meclisinde tartışıldı17:36 - 70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi17:34 - Haluk Levent, depremzede 20 aileye kira desteğinde bulunacak17:32 - Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
17:29 - Dolar günü 7,72 TL'den tamamladı17:25 - Korona nedeniyle 144 sağlık çalışanı hayatını kaybetti17:22 - Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti17:18 - Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuş, ölü bulundu17:16 - Minibüsle 15 kilometre kaçtılar, böyle yakalandılar
17:13 - Yedi ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
24 saat para transferi yapılabilecek
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Koronalı biri sınıfta öksürürse, virüs nasıl dağılır? İşte cevabı
Dolar günü 7,72 TL'den tamamladı
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enstriman çalabilmek 5
soba borusu temizleyen insan 3
Badana bahanesiyle eve yerleşen kiracı 3
Ankara Kuşu 1
özlük dosyası 5
tv izleyerek uyuyan insan 1
tacize uğrayanların,susması 2
gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor 6
espadril 2
omurga 2
SON İLANLAR
İstanbul Esenyurt SYDV Personel Alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak-İlan güncellendi
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam