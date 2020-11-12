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Kız arkadaşını öldüren astsubay intihar etti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşını tabancasıyla öldüren astsubay, aynı silahla yaşamına son verdi.
|12 Kasım 2020 16:30
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşını tabancasıyla öldüren astsubay, aynı silahla yaşamına son verdi.
Kötekli Mahallesi'nde kız arkadaşı Hafize G. ile birlikte yaşayan astsubay Volkan E'nin kaldığı daireden silah sesi duyan komşuları, durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve giren ekipler tarafından silahla vurulmuş halde hareketsiz bulunan Volkan E. ve Hafize G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığında görevli Volkan E'nin, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Hafize G'yi tabancasıyla öldürdüğü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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