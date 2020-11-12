1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kız arkadaşını öldüren astsubay intihar etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşını tabancasıyla öldüren astsubay, aynı silahla yaşamına son verdi.
 12 Kasım 2020 16:30
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşını tabancasıyla öldüren astsubay, aynı silahla yaşamına son verdi.

Kötekli Mahallesi'nde kız arkadaşı Hafize G. ile birlikte yaşayan astsubay Volkan E'nin kaldığı daireden silah sesi duyan komşuları, durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler tarafından silahla vurulmuş halde hareketsiz bulunan Volkan E. ve Hafize G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Volkan E'nin, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Hafize G'yi tabancasıyla öldürdüğü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Minibüsle 15 kilometre kaçtılar, böyle yakalandılar
12 Kasım 2020 17:16		 73 yaşındaki karısını öldüren, 70 yaşındaki koca tutuklandı
12 Kasım 2020 16:15
1 tonluk tren raylarını çalarken suçüstü yakalandı
12 Kasım 2020 15:57		 Hırsız zannederek oğlunu tüfekle öldüren baba serbest bırakıldı
12 Kasım 2020 15:43
Bartın'da otomobil baraj gölüne devrildi: 3 ölü
12 Kasım 2020 14:00		 'Dini duyguları istismar' davasında savcıdan, polise 'kışkırtıcı ajan' suçlaması
12 Kasım 2020 13:43
İSKİ arıtma tesisinde belden yukarısı olmayan ceset bulundu
12 Kasım 2020 13:35		 Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
12 Kasım 2020 13:22
Tutuklanan müteahhit kendini savundu: Bu dönemin teknolojisi o zaman yoktu
12 Kasım 2020 13:13		 Başkentteki 'Çukur' operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
12 Kasım 2020 11:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:39 - MEB'den ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitapçığı18:30 - Sağlık Müdürü uyardı: Kritik noktaya doğru gidiyoruz18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:19 - İETT'nin 2021 yılı bütçesi kabul edildi18:07 - İki ilde daha sigara içme kısıtlaması getirilen yerler duyuruldu18:00 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
17:55 - Bakan Koca, korona aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ile görüştü17:45 - İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı17:42 - 'Parkta terör örgütü sembolleri' iddiası İBB Meclisinde tartışıldı17:36 - 70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi17:34 - Haluk Levent, depremzede 20 aileye kira desteğinde bulunacak17:32 - Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
17:29 - Dolar günü 7,72 TL'den tamamladı17:25 - Korona nedeniyle 144 sağlık çalışanı hayatını kaybetti17:22 - Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti17:18 - Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuş, ölü bulundu17:16 - Minibüsle 15 kilometre kaçtılar, böyle yakalandılar
17:13 - Yedi ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
24 saat para transferi yapılabilecek
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Koronalı biri sınıfta öksürürse, virüs nasıl dağılır? İşte cevabı
Dolar günü 7,72 TL'den tamamladı
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kumlama folyo 1
gram altın 10
irfan can eğribayat 2
tv izleyerek uyuyan insan 1
Sözleşmeli personel 1
O GÜN BÜTÜN TÜRKİYE YAĞMUR YAĞMADAN ISLANDI 7
istanbul ve ankara'da 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı 1
omurga 2
enstriman çalabilmek 5
Öpücük resmi 2
SON İLANLAR
İstanbul Esenyurt SYDV Personel Alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak-İlan güncellendi
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam