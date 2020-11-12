1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyeden parktaki 'terör örgütü sembolü' iddialarına açıklama

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, parktaki terör örgütü sembollerine ilişkin olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı ve "Küçükçekmece Belediyesi olarak rehberimiz; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür" denildi." dedi.
 12 Kasım 2020 16:52
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Küçükçekmece'de bir parkta yer alan terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen görsellerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Belediyemizin herhangi bir yasa dışı örgütü ya da milletimizin birliğini, bütünlüğünü tehlikeye atacak herhangi bir yapılanmayı desteklemesi söz konusu değildir. Küçükçekmece Belediyesi olarak rehberimiz; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür" denildi.

Küçükçekmece'de Atatürk Parkı'nda terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin tespit edilmesinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Belediyeden konuyla ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli mecralarda Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi'ye yönelik asılsız iddiaların gündeme getirildiğini üzülerek izliyoruz. Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde yer alan Atatürk Parkı'nı çocuklarımızın daha sağlıklı ve iyi şartlarda bir parka sahip olması için tamamladığımız beş farklı oyun istasyonundan oluşan çalışma belli çevreler tarafından kasıtlı olarak farklı algılanmış, yorumlanmış ve hassasiyeti olan vatandaşlarımız manipüle edilerek kin ve düşmanlığa sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen talepler sonrasında söz konusu park tasarımları kaldırılmış ve ilgililer hakkında soruşturmalar başlatılmıştır. Tüm süreci Küçükçekmeceliler ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Fakat parktaki uygulamalar üzerinden yapılan bazı manipülatif yorumlar, eleştiri boyutunu aşmış, hakaret seviyesine gelmiş, farklı platformlarda belli bir emirle hazırlandığı açık olan haberlerle birlikte karalama kampanyasına dönüştürülmüştür" denildi.

"Belediyemizin herhangi bir yasa dışı örgütü desteklemesi söz konusu değildir"

Açıklamanın devamında ise, "Bilinmesini isteriz ki, Belediyemizin herhangi bir yasa dışı örgütü ya da milletimizin birliğini, bütünlüğünü tehlikeye atacak herhangi bir yapılanmayı desteklemesi söz konusu değildir. Belediyemiz ve Sayın Başkanımız ile ilgili iddialar kabul edilemez olduğu gibi tamamen gerçek dışıdır. Kimsenin şüphesi olmasın ki, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden aldığımız güçle, işaret ettiği uygarlık yolunda kararlı ilerleyişini sürdürecektir. Hiçbir şekilde, hiçbir güç bizi bu yoldan asla döndüremez, hiç bir kurum ya da kimse bizim bu inancımızı, bağlılığımızı iftiralarla gölgelendiremez. Kimse bizim bayrak sevgimizi sorgulamaya kalkmasın. Vatanımızı vatan yapan, bizi biz yapan, bayrağımızı bayrak yapan; 23 Nisan'da, 30 Ağustos'ta, 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta Küçükçekmece'ye tekrar bayram geldi. Milli bayramlarımızda ilçenin her yerini kırmızı beyaz ile donatan, ilçemizde yaşayan işçiye, memura, muhtara, esnafa, ev hanımına "Cumhuriyet Benim" dedirten Belediyemizden ve Belediye Başkanımız Kemal Çebi'den hangi yüz ile bayrak düşmanı çıkarmaya çalışıyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı.

"Küçükçekmece Belediyesi olarak rehberimiz; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür"

"Küçükçekmece Belediyesi olarak rehberimiz; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür " denilen açıklamada, "31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası, büyük zaferle Küçükçekmece Belediye Başkanı olan Sayın Başkanımız Kemal Çebi'nin, belediyeye adım attığı ilk gün binaya astığı Türk Bayrağı, bir gün bile kaldırılmamış, ilk günkü gibi dalgalanmaya devam etmektedir. Küçükçekmece Belediyesi olarak rehberimiz; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür, Şerife Bacı'dır, Kara Fatma'dır, Halime Çavuş'tur, Gördesli Makbule'dir ve Tayyar Rahmiye'dir! Bize bayrak düşmanı diyenlere soruyoruz sizin rehberiniz kimdir? Milletleri millet yapan değerler vardır. Millet bir ruhtur, manevi bir değerdir; çokların, teklerin bütünüdür. 2020 Ocak ayında, Şırnak'ta görevi başında Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan evladımız, kardeşimiz Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın adını kendi mahallesi olan Halkalı Mahallesi'ndeki parka vererek, anısını her daim yaşatmaya devam ettik. Küçükçekmece Belediyesi olarak sadece özel günlerde değil, her günü özel gün gibi hissettik, 7'den 70'e her adımımızda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile yürüdük. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi her zaman, Atatürk'ün düşünceleri ışığında ve gösterdiği yola bağlı kalarak insanların özgürlüğüne, eşitliğine, çevrenin ve her canlının korunması gerekliliğine ve en önemlisi kent adaletine inanarak çalışmıştır" denildi.

Açıklamada Küçükçekmece Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve milli bayramlarda yaptığı birçok etkinliğe ilişkin de bilgi verildi.

Küçükçekmece'deki park skandalına terör bürosu bakacak
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
22 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Müdürü uyardı: Kritik noktaya doğru gidiyoruz
12 Kasım 2020 18:30		 İETT'nin 2021 yılı bütçesi kabul edildi
12 Kasım 2020 18:19
'Parkta terör örgütü sembolleri' iddiası İBB Meclisinde tartışıldı
12 Kasım 2020 17:42		 Sigara yasağının ilk günü: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor
12 Kasım 2020 15:46
Ev sahibinin deprem kurnazlığı: Devletten para alırız
12 Kasım 2020 15:34		 Üniversiteden 'İzmir depremi' raporu: Sıcak sular yükseliyor
12 Kasım 2020 14:55
İzmir'de de esnek mesaiye geçildi
12 Kasım 2020 14:39		 Yüzde 96 artışın yaşandığı ilde harita kırmızıya büründü
12 Kasım 2020 14:35
Kadirli Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
12 Kasım 2020 14:30		 Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Keçeci koronaya yakalandı
12 Kasım 2020 14:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:39 - MEB'den ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitapçığı18:30 - Sağlık Müdürü uyardı: Kritik noktaya doğru gidiyoruz18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:19 - İETT'nin 2021 yılı bütçesi kabul edildi18:07 - İki ilde daha sigara içme kısıtlaması getirilen yerler duyuruldu18:00 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
17:55 - Bakan Koca, korona aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ile görüştü17:45 - İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı17:42 - 'Parkta terör örgütü sembolleri' iddiası İBB Meclisinde tartışıldı17:36 - 70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi17:34 - Haluk Levent, depremzede 20 aileye kira desteğinde bulunacak17:32 - Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
17:29 - Dolar günü 7,72 TL'den tamamladı17:25 - Korona nedeniyle 144 sağlık çalışanı hayatını kaybetti17:22 - Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti17:18 - Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuş, ölü bulundu17:16 - Minibüsle 15 kilometre kaçtılar, böyle yakalandılar
17:13 - Yedi ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
24 saat para transferi yapılabilecek
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Koronalı biri sınıfta öksürürse, virüs nasıl dağılır? İşte cevabı
Dolar günü 7,72 TL'den tamamladı
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendinden geçene kadar temizlik yapmak 4
lucifer 3
Estetik yaptırırsam eşim beni boşar 1
masumlar apartmanı 2
Öpücük resmi 2
enstriman çalabilmek 5
Jeremain Lens 2
kocasavar 3
yanlış söylenen atasözleri 3
million years ago 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm 3 İşçi Alacak
TÜBİTAK, SAGE 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İsjet Jeotermal Aş. 2 İşçi Alacak
Beykoz Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam