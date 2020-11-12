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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat, gözaltına alındı.
 12 Kasım 2020 16:57
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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat A.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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