Acun, 17 yıl aradan sonra o diziyi tekrar yayınlayacak
|12 Kasım 2020 16:55
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Yayınlandığı döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisi, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platformu 'Exxen' için yeniden çekilecek.
Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show' programından ayrılan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosuna dahil oldu.
Emre Altuğ, 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.
'Sihirli Annem' için kendilerine teklif gelmediğini belirten dizinin eski oyuncuları İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner, Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapmıştı.
Dizinin yeni bir kadro ile tekrar çekileceğini sosyal medyadan öğrendiklerini belirten oyuncular, "Bizler de tüm süreci sosyal medya haberlerinden görüyor ve takip ediyoruz. Anladık ki vefa ve etik kavramları yok olmuş" ifadelerini kullanmışlardı.
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