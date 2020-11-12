1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
 12 Kasım 2020 17:04
+Aa- Yazdır
Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen askeri okullardan ilişiği kesilen B.S, M.E, Ö.F.Ö. ile H.B.D'yi yakalamak için çalışma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
12 Kasım 2020 17:32		 Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamına 15 yıl hapis cezası
12 Kasım 2020 17:10
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
12 Kasım 2020 16:57		 5 yıl önce polis merkezine saldırı düzenleyen 2 PKK şüphelisi tutuklandı
12 Kasım 2020 16:11
Bakan Soylu açıkladı... Kırmızı listeye bir çizik daha
12 Kasım 2020 15:15		 FETÖ'den yakalanan Erkan Akkuş hakkında istenen ceza belli oldu
12 Kasım 2020 13:40
'Ankara Kuşu' FETÖ'den yargılandığı davada beraat etti
12 Kasım 2020 13:15		 FETÖ'nün Avrupa imamı Abdullah Aymaz
12 Kasım 2020 12:05
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
12 Kasım 2020 10:16		 FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
11 Kasım 2020 20:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:39 - MEB'den ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitapçığı18:30 - Sağlık Müdürü uyardı: Kritik noktaya doğru gidiyoruz18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:19 - İETT'nin 2021 yılı bütçesi kabul edildi18:07 - İki ilde daha sigara içme kısıtlaması getirilen yerler duyuruldu18:00 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
17:55 - Bakan Koca, korona aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ile görüştü17:45 - İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı17:42 - 'Parkta terör örgütü sembolleri' iddiası İBB Meclisinde tartışıldı17:36 - 70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi17:34 - Haluk Levent, depremzede 20 aileye kira desteğinde bulunacak17:32 - Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
17:29 - Dolar günü 7,72 TL'den tamamladı17:25 - Korona nedeniyle 144 sağlık çalışanı hayatını kaybetti17:22 - Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti17:18 - Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuş, ölü bulundu17:16 - Minibüsle 15 kilometre kaçtılar, böyle yakalandılar
17:13 - Yedi ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
24 saat para transferi yapılabilecek
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Koronalı biri sınıfta öksürürse, virüs nasıl dağılır? İşte cevabı
Dolar günü 7,72 TL'den tamamladı
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendinden geçene kadar temizlik yapmak 4
lucifer 3
Estetik yaptırırsam eşim beni boşar 1
masumlar apartmanı 2
Öpücük resmi 2
enstriman çalabilmek 5
Jeremain Lens 2
kocasavar 3
yanlış söylenen atasözleri 3
million years ago 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm 3 İşçi Alacak
TÜBİTAK, SAGE 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İsjet Jeotermal Aş. 2 İşçi Alacak
Beykoz Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam