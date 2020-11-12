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Minibüsle 15 kilometre kaçtılar, böyle yakalandılar

Denizli'de, kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp, minibüsle kaçan 2 çocuk, 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yola serilen kapanla lastikler patlatılarak yakalandı.
 12 Kasım 2020 17:16
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Denizli'de, kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp, minibüsle kaçan 2 çocuk, 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yola serilen kapanla lastikler patlatılarak yakalandı.

Kentte polis ekipleri, saat 11.00 sıralarında, uygulama noktasında plakasız minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü ise hızını artırıp, kaçtı. Kent merkezine doğru sürüp, ara sokaklarda giden sürücü yönetimindeki minibüs, Yenişafak Mahallesi 1166 Sokak'ta, polisin yola kapan sermesi sonucu lastikleri patlatılarak, durduruldu. Ekiplerin yaklaşık 15 kilometre takip ettiği minibüsten inerek, kaçmaya çalışan, yaşları 18'den küçük 2 kişi yakalandı. Çocuklar, Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede, minibüsün daha önce çekme belgeli olarak trafikten ayrıldığı belirlendi. Aracın içinde bakır kablolar ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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