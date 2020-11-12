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Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuş, ölü bulundu

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen, 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşu, Yozgat'ta vurulmuş halde ölü bulundu. Kuş, uydu ve radyo frekanslarıyla takip ediliyordu.
 12 Kasım 2020 17:18
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Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuş, ölü bulundu

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu'da nesli tükendiği bilinen, en son 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, 20 Ekim günü Trabzon Akçaabat'ta bitkin halde bulundu.

Göç yorgunu kuş, kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan'da üretilip sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen kuş, tedavi edildikten sonra 14 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya salındı.

'Bizler bu eşsiz canlıları yaşatmaya çalışırken avcının biri bu güzelliği hiç çekinmeden öldürebiliyor'

Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuşun 4 gün boyunca 600 kilometre uzaklıkta sabit bir noktadan sinyal göndermesi üzerine harekete geçildi. Trabzon'da kuşun bakımını üstlenen doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman, sinyali takip ettiği yakalı toy kuşunu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak buldu.

Kuşun bakımını üstlenen ve ona 'Lazize' ismini veren Kahraman, "2 gündür sinyal alamıyorduk ve peşine düştük. Dün ne yazık ki avcılar tarafından vurulmuş olarak bulduk. Üzüntümü anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bizler bu eşsiz canlıları yaşatmaya çalışırken avcının biri bu güzelliği hiç çekinmeden öldürebiliyor. Bu kuşun varlığı, Türkiye'de yeniden görülmesi mucizeydi. Ne yazık ki avcının biri bu mucizenin yaşamasına izin vermedi" dedi.

'Av zevkiniz batsın, o tüfekler bir yerinize girip patlasın...'

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu da yakalı toy kuşunun Yozgat kırsalında ölü olarak bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
DHA
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