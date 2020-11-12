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Korona nedeniyle 144 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: "Şu ana kadar maalesef 60'ı doktor olmak üzere toplam 144 sağlık çalışanımız, Kovid-19 salgını başladığından beri yaşamını yitirdi"
 12 Kasım 2020 17:25
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca mücadele ettiklerini belirterek, salgın başladığından beri ülkede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısının 144'e ulaştığını bildirdi.

Memur-Sen Konya Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Durmuş, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için verilecek haklar konusundaki prosedürün tamamlanmasını istedi.

"Şu ana kadar maalesef 60'ı doktor olmak üzere toplam 144 sağlık çalışanımız, Kovid-19 salgını başladığından beri yaşamını yitirdi." diyen Durmuş, Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede hizmet veren sağlık çalışanlarının sayısının yetersiz olduğunu kaydetti.

Semih Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 ile mücadelede ateş hattında çalışanlar sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanları, Kovid-19 öncesi haftada 40 saat üzerinden yüzde 22 daha fazla çalışırken, bu süreçte çalışma süreleri yüzde 75 uzadı. Bu da ülkemizde sağlık çalışanları sayısının azlığını bir kez daha ortaya koydu. Sağlık çalışanı sayısının mutlaka artırılması gerekiyor."

Sağlık çalışanları arasında aynı işi yapan aynı branştaki iki doktorun sadece farklı hastanelerde çalıştıkları için farklı maaş aldıklarını aktaran Durmuş, "Ücretlerin adil ve hakkaniyetli şekilde yeniden düzenlenmesini istiyoruz, bu doğru bir uygulama değil." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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