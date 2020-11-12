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Haluk Levent, depremzede 20 aileye kira desteğinde bulunacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile bir araya gelerek deprem sonrası Bayraklı'da yaraları birlikte sarmak için dayanışma kararı alan AHBAP Derneği Kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, dernek olarak 20 aileye 1 yıl boyunca kira desteğinde bulunacaklarını açıkladı.
 12 Kasım 2020 17:34
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Haluk Levent, depremzede 20 aileye kira desteğinde bulunacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile bir araya gelerek deprem sonrası Bayraklı'da yaraları birlikte sarmak için dayanışma kararı alan AHBAP Derneği Kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, dernek olarak 20 aileye 1 yıl boyunca kira desteğinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Sandal, ünlü şarkıcıya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İzmir depremin ardından AHBAP Derneği olarak yardımlarla depremzedelerin yanında olan ünlü sanatçı Haluk Levent, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Ünlü sanatçı, Bayraklı Belediyesi ile iş birliği kapsamında deprem bolgesine bin 500 koli yardımda da bulunurken, AHBAP Derneği olarak şimdi de 20 depremzede ailenin 1 yıl boyunca kiralarını karşılayacaklarını açıkladı. Ünlü şarkıcıya desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sandal, depremden etkilenen vatandaşlar adına minnettar olduğunu ifade etti.

Bayraklı'da inanılmaz bir dayanışma örneği olduğunu vurgulayarak el birliğiyle yaraların sarılmaya çalışıldığının altını çizen Başkan Sandal, "Gücümüze güç katan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte, dayanışmayla atlatacağız. İlk günden itibaren olduğu gibi barınma, gıda, ısınma ve temizlik gibi temel ihtiyaçları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte şartları daha da iyileştireceğiz ve tüm ihtiyaçlara yanıt vermeyi sürdüreceğiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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