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İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı

İstanbul Valiliği, korona virüsle mücadele kapsamında kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandığını duyurdu.
 12 Kasım 2020 17:45
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İstanbul Valiliği, korona virüsle mücadele kapsamında kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında gönderdiği genelge doğrultusunda, maske kullanımının doğru şekilde uygulanması için 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: "İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır. İstanbul'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 102 numaralı kararı doğrultusunda (İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgesi çerçevesinde; Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına) 39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır. İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır. Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir."

Sigara içilmesi yasak alanlar için TIKLAYINIZ

İhlas Haber Ajansı
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