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15 bin adayın girdiği kaymakam adaylığı sınavı hala açıklanmadı

ÖSYM, 1 milyon adayın katıldığı sınav ile 15 bin adayın katıldığı sınavın sonuçlarını aynı sürede açıklamaktadır.
 13 Kasım 2020 00:04
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15 bin adayın girdiği kaymakam adaylığı sınavı hala açıklanmadı

ÖSYM Başkanlığı, 1 milyon 300 bin adayın katıldığı 2020 KPSS Lisans sınav sonuçlarını bir ay sonra açıklamıştı. (ÖABT sınavının yapılma tarihi esas alındığında)

Aynı ÖSYM Başkanlığı 18 Ekim'de yapılmış olan kaymakam adaylığı sınav sonuçlarını hala açıklamamıştır. Bu sınav sonuçlarının açıklanmama süresi de bir aya yaklaşmaktadır.

Sadece 15 sınav merkezinde uygulanmış ve 15 bine yakın adayın katıldığının tahmin edildiği kaymakam adaylığı sınavda, sınav sonuçlarının neden geciktiği merak edilmektedir. (ÖSYM, 2019 sınavında kaç adayın sınava katıldığı bilgisini yayınlamamıştır. Kaymakam adaylığı sınavına giren sayısı en son 2017 tarihinde açıklanmıştır)
Memurlar.Net - Özel

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