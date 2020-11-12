Bakan Koca, korona aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ile görüştü
|12 Kasım 2020 17:55
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Dr. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te Kovid-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik."
PROF. DR. UĞUR ŞAHİN'LE bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te COVID-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik. pic.twitter.com/FoBsnZFDNBDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2020
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