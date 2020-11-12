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İki ilde daha sigara içme kısıtlaması getirilen yerler duyuruldu

Kırşehir ve Kırklareli Valiliği, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu yerleri duyurdu.
 12 Kasım 2020 18:07
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İki ilde daha sigara içme kısıtlaması getirilen yerler duyuruldu

KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliği, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu yerleri duyurdu.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında maskenin doğru şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu yerlerde sigara içilmesini yasaklanmasının ardından Kırklareli Valiliği de bir duyuru yaparak, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu yerleri açıkladı.

Yasaklanan yerler şöyle:

"Kırklareli Merkez ilçede trafiğe kapalı caddelerde, İstasyon Vaddesi Sabahattin Ali Sokağı, Balıkçı Eşref Arslanoğlu Sokağı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Fevzi Çakmak Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı ve Karaumurbey Caddesi

Lüleburgaz'da İstanbul Caddesi, İstasyon caddesi, Sıla Sokak, Bağlantı Sokak, Stad Sokak, Emrullah Efendi Sokak, Kereviz Sokak, Acı Çeşme Sokağı, Hal Sokak, Turgutbey Caddesi, Kemal Kendi Caddesi, Feshane Sokak, Tulumba Caddesi, Kubbeler Altı Sokak, Fındıklı Sokak, Enver Cengiz Caddesi,Emrullah Efendi Ara Sokak,Şevket Ödül Caddesi, Yasemin Sokak, Fatih Caddesi, Çakmak Sokak, Babaeski; Fatih Caddesi. Vize ilçesinde, Zübeyde Hanım Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Otogar ve çevresi, Kıyıköy Beldesi Cumhuriyet Caddesi. Pınarhisar ilçesinde Dere Mahallesi, İstanbul Caddesi, Orta Mahalle Salih Bilinmez Caddesi. Demirköy ilçesi Cumhuriyet Meydanı."

KIRŞEHİR

Kırşehir'de 17 alanda sigara içmek yasaklandı

Kırşehir Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında sigara kullanımının yasak olduğu alanları kamuoyuna duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu kararlarının salgından korunmak amacıyla düzenlendiği ve Kırşehir halkından da kurallara uyulması istendi.

Kırşehir'de, sigara kullanımının yasak olduğu alanlar ise şöyle;

"Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı (Ankara Caddesi) başlangıcından (Askerlik Şubesi Kavşağı), Belediye Kavşağı ve devamındaki Terme Caddesinin sonuna kadar, Aşıkpaşa Bulvarı (Lise Caddesi) başlangıcından (Türbe Kavşağı), Belediye Kavşağı ve devamındaki Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarının sonuna kadar, Atatürk Caddesinin Kapucu Camiden başlayıp Ziraat Bankası Yenice Şubesi Kavşağına kadar, Şehit Bekir Korkmaz Caddesi (Müftülük Caddesi), Eski Buğday Pazarı, Uzunçarşı, Cacabey Meydanı, Kentpark, Pazaryerleri, Otobüs Durakları."
Ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkmalarına yönelik alınan karar da ise, "Salgınla mücadelede gelinen aşamada 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekler bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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