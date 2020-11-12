İETT'nin 2021 yılı bütçesi kabul edildi
|12 Kasım 2020 18:19
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 2021 bütçesini 7 milyar 250 milyon lira olarak onayladı.
İETT Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.
Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı oturumda, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, mecliste İETT 2021 yılı bütçe ve performans programına dair sunum yaptı.
- "Maalesef yolculuk sayılarında yüzde 40 civarında daralma yaşanmaktadır"
Aralık ayından itibaren uygulamaya geçecek yeni model ile tüm otobüslerin yönetiminin fiilen birleşmiş olacağına dikkati çeken Bilgili, pandemi dönemi faaliyetlerine değinerek, şöyle konuştu:
"Pandemi öncesi dönemde yılda 18,5 milyon sefer yaparak 1 milyar 400 milyon yolcu taşıyorken, pandemi döneminde maalesef yolculuk sayılarında yüzde 40 civarında daralma yaşanmaktadır. 2021 yılında satın almayı planladığımız 300 adet yüksek kapasite ve güvenlikli araçlarla metrobüsteki, mevcut yoğunluğu azaltmayı hedeflemekteyiz."
İETT'nin 2021 bütçesine değinen Bilgili, bütçenin 7 milyar 250 milyon lira olarak planlandığını söyledi.
Meclis raporunda ise İETT'nin 1 milyar 110 milyon TL borçlanmaya gideceği bilgisi yer aldı.
Siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından mecliste oylanan İETT bütçesi oy birliğiyle meclisten geçti.
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