1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İETT'nin 2021 yılı bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İETT'nin 7 milyar 250 milyon liralık 2021 bütçesini oy birliğiyle kabul etti
 12 Kasım 2020 18:19
+Aa- Yazdır
İETT'nin 2021 yılı bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 2021 bütçesini 7 milyar 250 milyon lira olarak onayladı.

İETT Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı oturumda, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, mecliste İETT 2021 yılı bütçe ve performans programına dair sunum yaptı.

- "Maalesef yolculuk sayılarında yüzde 40 civarında daralma yaşanmaktadır"

Aralık ayından itibaren uygulamaya geçecek yeni model ile tüm otobüslerin yönetiminin fiilen birleşmiş olacağına dikkati çeken Bilgili, pandemi dönemi faaliyetlerine değinerek, şöyle konuştu:

"Pandemi öncesi dönemde yılda 18,5 milyon sefer yaparak 1 milyar 400 milyon yolcu taşıyorken, pandemi döneminde maalesef yolculuk sayılarında yüzde 40 civarında daralma yaşanmaktadır. 2021 yılında satın almayı planladığımız 300 adet yüksek kapasite ve güvenlikli araçlarla metrobüsteki, mevcut yoğunluğu azaltmayı hedeflemekteyiz."

İETT'nin 2021 bütçesine değinen Bilgili, bütçenin 7 milyar 250 milyon lira olarak planlandığını söyledi.

Meclis raporunda ise İETT'nin 1 milyar 110 milyon TL borçlanmaya gideceği bilgisi yer aldı.

Siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından mecliste oylanan İETT bütçesi oy birliğiyle meclisten geçti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Müdürü uyardı: Kritik noktaya doğru gidiyoruz
12 Kasım 2020 18:30		 'Parkta terör örgütü sembolleri' iddiası İBB Meclisinde tartışıldı
12 Kasım 2020 17:42
Belediyeden parktaki 'terör örgütü sembolü' iddialarına açıklama
12 Kasım 2020 16:52		 Sigara yasağının ilk günü: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor
12 Kasım 2020 15:46
Ev sahibinin deprem kurnazlığı: Devletten para alırız
12 Kasım 2020 15:34		 Üniversiteden 'İzmir depremi' raporu: Sıcak sular yükseliyor
12 Kasım 2020 14:55
İzmir'de de esnek mesaiye geçildi
12 Kasım 2020 14:39		 Yüzde 96 artışın yaşandığı ilde harita kırmızıya büründü
12 Kasım 2020 14:35
Kadirli Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
12 Kasım 2020 14:30		 Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Keçeci koronaya yakalandı
12 Kasım 2020 14:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:39 - MEB'den ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitapçığı18:30 - Sağlık Müdürü uyardı: Kritik noktaya doğru gidiyoruz18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:19 - İETT'nin 2021 yılı bütçesi kabul edildi18:07 - İki ilde daha sigara içme kısıtlaması getirilen yerler duyuruldu18:00 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
17:55 - Bakan Koca, korona aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ile görüştü17:45 - İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı17:42 - 'Parkta terör örgütü sembolleri' iddiası İBB Meclisinde tartışıldı17:36 - 70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi17:34 - Haluk Levent, depremzede 20 aileye kira desteğinde bulunacak17:32 - Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
17:29 - Dolar günü 7,72 TL'den tamamladı17:25 - Korona nedeniyle 144 sağlık çalışanı hayatını kaybetti17:22 - Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti17:18 - Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuş, ölü bulundu17:16 - Minibüsle 15 kilometre kaçtılar, böyle yakalandılar
17:13 - Yedi ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
24 saat para transferi yapılabilecek
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Koronalı biri sınıfta öksürürse, virüs nasıl dağılır? İşte cevabı
Dolar günü 7,72 TL'den tamamladı
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11 Kasım Adanada tekne faciası 2
gafam yanıyo anne 2
market izdihamı 6
ceylin akçalı 3
Efsane Kasım 6
kamu işveren heyeti 1
hava kirliliği 1
muterize 2
yanlış söylenen atasözleri 3
beşiktaş-dinamo kiev maçındaki efsane karambol 1
SON İLANLAR
İstanbul Esenyurt SYDV Personel Alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak-İlan güncellendi
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam