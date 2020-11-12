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Sağlık Müdürü uyardı: Kritik noktaya doğru gidiyoruz

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüsle ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor" dedi.
 12 Kasım 2020 18:30
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Sağlık Müdürü uyardı: Kritik noktaya doğru gidiyoruz

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüsle ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüsle ilgili uyarılarda bulundu. "Lütfen kendimize gelelim" diyen Benli, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Hareketliliğimizi azaltalım. Mecburiyet olmayan durumlarda yerimizden, evimizden ayrılmayalım. Hafta sonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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