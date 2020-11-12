1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teknoloji şirketleri Google'ı AB'ye şikayet etti

Teknoloji alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve dernek, Google'ı internet aramalarında pazar hakimiyetini suistimal ettiği ve kendi hizmetlerine iltimas sağladığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti.
 12 Kasım 2020 19:14
+Aa- Yazdır
Teknoloji şirketleri Google'ı AB'ye şikayet etti

Teknoloji alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve dernek, Google'ı internet aramalarında pazar hakimiyetini suistimal ettiği ve kendi hizmetlerine iltimas sağladığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden toplam 130 teknoloji şirketi ve 28 dernek, rekabet dosyalarına bakan AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vetsager'e, ABD merkezli Google'ı şikayet eden bir mektup gönderdi.

Mektupta, AB Komisyonu'nun 2017'deki kararına rağmen Google'ın piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı ve internet arama sonuçlarında kendi özel hizmetlerine iltimas sağlamayı sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Teknoloji şirketlerinin ürünler, konaklama, seyahat veya iş ilanları gibi alanlarda aralarında rekabet ettiği belirtilen mektupta, Google'ın bu alanda adil biçimde rekabet etmeyen bir rakip olduğu ifade edildi.

Mektupta, Google'ın genel arama sonuçları sayfalarında diğer şirketlere eşit muameleyi sağlaması için AB Komisyonu'nun mevcut araçlarını kullanması talep edildi.

- Süreç hakkında

AB, arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a yönelik inceleme başlatmıştı.

İnceleme sonucunda AB, Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin rekabet kurallarını ihlal ettiğine, şirketin arama sonuçlarında kendi karşılaştırma hizmetini teşvik ederek ve rakiplerinin görünürlüğünü azaltarak, bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiğine karar vermişti.

AB Komisyonu, bu nedenle 2017'de Google'a 2,42 milyar avroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezayı temyize götürmüştü.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Youtube çöktü mü, videolar neden açılmıyor? İşte nedeni
12 Kasım 2020 08:05		 Teknofest'e katılan liselilerin kurduğu şirket 2 milyon TL yatırım aldı
11 Kasım 2020 01:44
Netflix ve Amazon Prime Video, RTÜK'ten lisans aldı
05 Kasım 2020 23:09		 Anket: Netflix kullanıcılarının yarısı şifrelerini paylaşıyor
05 Kasım 2020 20:45
Facebook'tan kamu kurumlarına özel ücretsiz eğitim
04 Kasım 2020 11:37		 İnternetin geleceğini değiştirecek yasa için ABD'de tartışma büyüyor
29 Ekim 2020 15:53
Sosyal medya sitelerinin temsilci bildirmesi için son 1 hafta
24 Ekim 2020 20:55		 Türksat Kablonet fiber hızda internet kampanyaları
21 Ekim 2020 14:06
Instagram'ın güvenlik açığını bulan genç 10 bin dolar ödül kazandı
21 Ekim 2020 11:23		 Türkiye, ülke uzantılı alan adı kullanımında dünya lideri
20 Ekim 2020 19:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:39 - Prof. Dr. Ceyhan: Pandemi döneminde dünyada zatürre vakaları arttı21:36 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Ermenistan tazminat ödeyecek21:26 - Üniversite mezunu genç muhtardan 'kitap' projesi21:13 - Beşiktaş'ta 5 futbolcunun testi pozitif çıktı21:05 - Bartın'da, pozitif ve temaslı kişilere bileklik takılacak21:04 - Bakan Koca'dan 'Tekirdağ Şehir Hastanesi' paylaşımı
21:00 - 11 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi20:39 - Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: 1 milyon insan evsiz kalacak20:37 - İYİ Partili Dervişoğlu'dan Özdağ'ın iddialarına yanıt20:34 - Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı20:33 - HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasından neler çıktı?20:19 - Tespit edildiler! 70 internet sitesi erişime kapatıldı
20:14 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı20:13 - Bakan Pakdemirli: İzmir'de kimse siyaset yapmadı20:10 - 5 ilden yeni karantina haberleri geldi20:10 - Bakan Akar: Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor20:07 - İki günde 15 bin 507 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi
20:05 - Sahte plaka kullanan sürücüye 28 bin lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
24 saat para transferi yapılabilecek
AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 800'ü aştı
Koronalı biri sınıfta öksürürse, virüs nasıl dağılır? İşte cevabı
11 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
derkenar 2
boyalı kuş 1
edin visca 1
memurlar net gece tayfası 6
kamyon arkası yazıları 3
Fibula 1
benzine yine zam yapılması 3
muterize 2
Cadde ve Sokaklarda Sigara İçmenin Yasaklanması 7
anne with an e 2
SON İLANLAR
İstanbul Esenyurt SYDV Personel Alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak-İlan güncellendi
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam