Vali açıkladı: Hastanede yatanların yüzde 80'i 65 yaş ve üzeri
|12 Kasım 2020 19:45
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Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelerde yatan vatandaşlar ile hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inin, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olduğunu bildirdi.
Vali Ümit, 12 Kasım 1999 Depremi anma programı sonrasında yaptığı açıklamada, dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmasının yasaklandığını anımsattı.
Yayınlanan bu genelgede bazı hususların vurgulandığını kaydeden Ümit, "Özellikle, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızla ilgili yine tedbirleri vilayetlere bıraktılar ama oranlara bakın dediler. Biz 18 Ağustos tarihinden bu tarafa 65 üstündeki vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir kısıtlama koymamıştık. Serbestlik vardı. Sadece toplu taşıma araçlarına alınmasının uygun olmadığı kararı verilmişti. Bir süre önce o da gevşetilmişti saat 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 arasında toplu taşıma araçlarına girilebilsin denilmişti." diye konuştu.
Ümit, İçişleri Bakanlığının genelgesinden sonra Bolu'daki koronavirüs vakaları ile ilgili oranları incelediklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu defa bakanlığımız haklı olarak 'oranları gözden geçirin ona göre karar verin' dedi. Biz de dün gece bu oran ve orantılara baktık. Hastanelerde yatan vatandaşlarımızın yaşlarını kontrol ettik. Gördük ki, hastanelerden yatanların yüzde 80'i ile kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yüzde 80'i, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Onun için bugünden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkma imkanı var. Bundan sonra dışarıya çıkmaları halinde bunun yasal bir müeyyidesi olacak."
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