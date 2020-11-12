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Kayısıdan kolonya üreten eczacı taleplere yetişemiyor

Iğdır'da eczacılık yapan Ümit Eren'in, yörede yetiştirilen kayısıdan ürettiği kolonya ve dezenfektanlar, çevre illerden de ilgi görüyor.
 12 Kasım 2020 19:58
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Kayısıdan kolonya üreten eczacı taleplere yetişemiyor

Iğdır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hijyen malzemesi üreten eczacı Ümit Eren'in yörede yetiştirilen kayısılardan hazırladığı kolonya ve dezenfektanlar ilgi görüyor.

Kentte eczacılık yapan Eren, Sağlık Bakanlığının tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede kullanılmak üzere eczanelerde dezenfektan üretilmesine izin vermesi üzerine kolları sıvadı.

Bir süre farklı kokularda kolonya üreten Eren, yörede yetiştirilen ve yıllık 40 bin ton ürün elde edilen kayısıyı da dezenfektan yapımında denedi.

Eren; şalak, ordubad, teberze, ağ erik ve ağcanabat kayısılarını çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra kolonya ve dezenfektan yapımında kullanarak satışa sundu. Kısa sürede adı duyulan kayısı kolonyası ve dezenfektanı, hem kentten hem de çevre illerden yoğun ilgi gördü.

"Neden Iğdır'a ait bir kolonya olmasın diye düşündük"

Eczacı Ümit Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının eczanelerde dezenfektan üretilmesine izin vermesinden sonra bu alana yatırım yaptıklarını söyledi.

İlk başta dezenfektan ürettiklerini ve daha sonra kolonya üretimine de başladıklarını ifade eden Eren, "Baktık ki piyasada kolonya fahiş fiyatta. Fiyatların artmasıyla sağlıksız ürünler piyasada dolaşmaya başladı ve bu nedenle biz de kolonya üretmeye başladık." dedi.

Ürettikleri kolonyalarda farklı bitkisel kokuları kullandıklarını aktaran Eren şöyle devam etti:

"Bunu yaparken 'Neden Iğdır'a ait bir kolonya olmasın?' diye düşündük. Iğdır'ın simgesi olan meyveden kolonya üretmeye karar verdik. Bu yılki hasat döneminde toplanan kayısılardan alıp uzun bir çalışmanın ardında esansını elde ettik ve kolonya üretmeye başladık."

Amaçlarının Iğdır'ın meşhur kayısısının yanında kayısı kolonyasını da kazanmak olduğunu dile getiren Eren, "Bu kolonyayı ürettikten sonra özellikle Iğdır'ın özlemini çeken, bu meyvenin özlemini çeken yurt içi ve yurt dışında yaşayan Iğdırlılardan çok büyük ölçüde talep geldi. Şu anda gelen siparişleri karşılayamıyoruz. Bu yıl sadece eczanemizde satmak için ürettiğimiz bu ürünü, önümüzdeki yıl yurt içi ve dışından gelen talepleri karşılayabilmek için seri üretime geçmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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