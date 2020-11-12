1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte plaka kullanan sürücüye 28 bin lira ceza

Sivas'ta sahte plakayla trafiğe çıkan ve çakar lamba kullanan araç sürücüsüne 28 bin 101 lira para cezası uygulandı.
 12 Kasım 2020 20:05
+Aa- Yazdır
Sahte plaka kullanan sürücüye 28 bin lira ceza

Sivas'ta sahte plakayla trafiğe çıkan ve çakar lamba kullanan araç sürücüsüne 28 bin 101 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine özel güvenlik görevlisi M.Ç.S'nin (40) kullandığı 34 ED 7434 plakalı kiralık otomobili durdurdu.

Polis ekipleri, otomobilin yapılan sorgulamasında asıl plakasının 58 AAH 226 olduğunu tespit etti.

Araçtaki aramada 06 GM 1506 şeklinde düzenlenmiş sahte bir plaka daha ele geçirildi.

Sahte plakayla trafiğe çıkarılan otomobili inceleyen ekipler, araçta çakar lamba ve radar tespit cihazı da buldu.

Sürücüye 28 bin 101 lira trafik cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Aracı kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ceyhan: Pandemi döneminde dünyada zatürre vakaları arttı
12 Kasım 2020 21:39		 Üniversite mezunu genç muhtardan 'kitap' projesi
12 Kasım 2020 21:26
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: 1 milyon insan evsiz kalacak
12 Kasım 2020 20:39		 Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı
12 Kasım 2020 20:34
İki günde 15 bin 507 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi
12 Kasım 2020 20:07		 Kayısıdan kolonya üreten eczacı taleplere yetişemiyor
12 Kasım 2020 19:58
Bakan Koca, aşıyı geliştiren Prof. Şahin ile görüştü
12 Kasım 2020 19:49		 70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi
12 Kasım 2020 17:36
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti
12 Kasım 2020 17:22		 Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuş, ölü bulundu
12 Kasım 2020 17:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:36 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Ermenistan tazminat ödeyecek21:26 - Üniversite mezunu genç muhtardan 'kitap' projesi21:13 - Beşiktaş'ta 5 futbolcunun testi pozitif çıktı21:05 - Bartın'da, pozitif ve temaslı kişilere bileklik takılacak21:04 - Bakan Koca'dan 'Tekirdağ Şehir Hastanesi' paylaşımı21:00 - 11 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
20:39 - Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: 1 milyon insan evsiz kalacak20:37 - İYİ Partili Dervişoğlu'dan Özdağ'ın iddialarına yanıt20:34 - Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı20:33 - HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasından neler çıktı?20:19 - Tespit edildiler! 70 internet sitesi erişime kapatıldı20:14 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
20:13 - Bakan Pakdemirli: İzmir'de kimse siyaset yapmadı20:10 - 5 ilden yeni karantina haberleri geldi20:10 - Bakan Akar: Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor20:07 - İki günde 15 bin 507 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi20:05 - Sahte plaka kullanan sürücüye 28 bin lira ceza
20:04 - Rezerv müjdesi 'taşı, toprağı altın köy'de heyecan yarattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
24 saat para transferi yapılabilecek
AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 800'ü aştı
Koronalı biri sınıfta öksürürse, virüs nasıl dağılır? İşte cevabı
11 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükteki eksikler 3
hem nalına hem mıhına vurmak 1
11 Kasım Adanada tekne faciası 2
masumlar apartmanı 2
Ağzıyla kuş tutsa bile 1
fenerbahce'nin tik tok'a girmesi 6
sayı küsüratlı olursa attığın belli olmaz 4
ekonomik özgürlük 1
ceylin akçalı 3
sude 2
SON İLANLAR
İstanbul Esenyurt SYDV Personel Alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak-İlan güncellendi
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam