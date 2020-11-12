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Bakan Akar: Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor

Akar: "(Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak"
 12 Kasım 2020 20:10
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Bakan Akar: Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak kim nerede duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak bunlar görüşülecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesiyle ilgili yaptığı sunum sonrasında komisyon üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Bakan Akar, DEAŞ ortaya çıktığından beri sahada göğüs göğse Kara Kuvvetleri olarak mücadele eden tek ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye olduğunu ifade ederek, 2016 yılında yapılan operasyonlarla 3 bin 600 DEAŞ'lı radikalin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak kim nerede duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak bunlar görüşülecek"

Dağlık Karabağ bölgesinde oluşturulacak barış gücüyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "Burada 7 bölge var, bu 7 bölgeden 4'ü Azerbaycan'ın kontrolünde Agdam'ı 15 Kasım'da, Kelbecer'i 20 Kasım'da, Laçin'i 1 Aralık'ta devir teslim yapılacak. Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil. Konuşmalar, görüşmeler yoluyla bunlar yapılıyor. Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak kim nerede duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak bunlar görüşülecek. Burada bizim varmaya çalıştığımız nokta; en sonunu söyleyeyim, ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, normalleşmenin sağlanması, hudutların açılması, refahın yayılması. Herkes yesin, içsin, keyfine baksın. Ama kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Bu konu sadece bizim fikrimiz değil, Azerbaycan'da konuştuğumuz en yüksek düzey dahil, diğer arkadaşlarımızın samimi kanaati, beklentisi" diye konuştu.

"Toprak bütünlüğüyle, siyaset bütünlüğüyle Suriye'nin bağımsız, tek, egemen bir devlet olmasını tabi ki arzuluyoruz"

Suriye'nin toprağında gözlerinin olmadığını, dertlerinin hudutlarının ve halkın güvenliği olduğunu milyonlarca kez söylediklerini dile getiren Bakan Akar, "Çok açık ve net buna çalıştık biz. Oradaki terör koridorunu yıkacağımızı, oradaki kazdıkları hendeklere teröristleri gömeceğimizi söyledik. Çok şükür gömdük. Bizim maksadımız; komşularımız orada ne kadar mutluysa, güvendeyse bizde kendimizi orada güvende hissetmek istiyoruz. Toprak bütünlüğüyle, siyaset bütünlüğüyle Suriye'nin bağımsız, tek, egemen bir devlet olmasını tabi ki arzuluyoruz. Irak dahil, Irak da aynı şekilde. Bizim oradaki politikamız çok açık ve net. Biz diyoruz ki, 'bir an önce anayasa yapılsın, seçim yapılsın, hükümet kurulsun ve bundan sonra normalleşme çerçevesinde herkes gereğini yapsın' bağımsız, egemen bir devlet nasıl olursa öyle olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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