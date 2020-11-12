1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli: İzmir'de kimse siyaset yapmadı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir depreminde tüm kurumların uyum içinde çalıştığını söyledi.
 12 Kasım 2020 20:13
+Aa- Yazdır
Bakan Pakdemirli: İzmir'de kimse siyaset yapmadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Bölge Sanayi Odasındaki (EBSO) "Tarım ve Orman Sektörlerindeki Hedefler ile Konulara Yönelik Çözüm Önerileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanında Türkiye'de birçok afetin meydana geldiğini hatırlattı.

Son olarak İzmir'de yaşanan depremle ilgili gerekli derslerin çıkarılacağını kaydeden Pakdemirli, "İzmir'in duruşuna ayrıca teşekkür ediyorum. Kimse siyaset yapmadı, birlikte beraber olduk yan yana yürüdük ve ne yapılması gerekiyorsa başta hükümet olmak üzere belediyemiz, tüm kamu kurumları, STK'ler, gönülüler hep birlikte el attık bu işe." dedi.

"Doğal afetlerde Tarım ve Orman Bakanının ne işi var?" gibi soruların yöneltildiğini anlatan Pakdemirli, Bakanlıklarının enkaz kaldırma çalışmalarına önemli bir teçhizat desteği olduğunu hatırlatarak bu görüşe katılmadığını aktardı.

İzmirlilerin depremden sonraki memnuniyetlerinin en üst seviyede olduğunu vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm kurumlar çok iyi çalıştılar, sahada memnun olmayan vatandaşımız yok. Çok büyük travma yaşamış, evi yıkılmış, ağır hasar görmüş, evinden dışarı çıkmış, havanın soğumaya başladığı günlerde çadırda oturan vatandaşımıza 'Siz kamu misafirhanelerine alalım, daha iyi bir yere geçirelim' dediğimiz zaman 'Biz burada iyiyiz, daha çok ihtiyacı olan birileri buralardan faydalansın' diyor."

"Önemli olan sektörün moralinin bozulmaması"

Bakan Pakdemirli, Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründe hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirterek, ülkede son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 46 artışla, 277 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Son 2 yılda bitkisel üretimin ve büyükbaş hayvan varlığının yüzde 8, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 20 arttığını dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Çiftçimize, yetiştiricimize teşekkür ediyorum. Önemli olan sektörün moralinin bozulmaması. Çiftçimizin moralini yüksek tutmamız lazım ki üretim artsın, çiftçimiz tohuma küsmesin. Problemleri elbette konuşacağız. Eleştiriler elbette olacak ama bazen gereğinden fazla muhalefetin ve bazı medyanın bazı şeyleri içinden cımbızla çekerek, tamamını göstermeme yaklaşımı var."

Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde ihracatçı ve ithalatçı olduğunun hep konuşulduğunu belirten Pakdemirli, "Efendim 'Buğday ithal ettin'... İthal ettin de fabrikalar çalışıyor. Buğday ithal ettin, un yaptın, makarna yaptın. Unda dünyada birinci, makarnada dünyada ikinciyiz." dedi.

Son 18 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katının yapıldığını kaydeden Pakdemirli, "5,4 milyon hektar alanda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Eskişehir'in yüzölçümünün 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırmış olduk." diye konuştu.

Pakdemirli, yanan ormanlardan 40 kat daha fazla alanı ağaçlandırdıklarını belirterek, "Orman yangınlarına müdahale süremizi, 15 dakikadan 12 dakikaya indirdik." dedi.

Son 18 yılda 585 baraj inşa edildiğini belirten Pakdemirli, "Bu oran, Cumhuriyet'in ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır. Son iki yılda ise 68 baraj, 45 gölet ve bent, 34 içme suyu tesisi, 42 HES, 267 taşkın koruma tesisini bitirdik." diye konuştu.

"Birlikten İzmir Doğar" kampanyasında 49 milyon 180 bin lira toplandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremde tüm Türkiye'yi İzmir olarak yanlarında hissettiklerini söyledi.

İzmir iş dünyası tarafından başlatılan "Birlikten İzmir Doğar" kampanyası için teşekkürlerini ileten Köşger, "Maalesef doğal afetler yaşanıyor. Olmamasını temenni ederiz ama oldu. Millet olarak yek vücut olmamız, İzmirli olarak bir dayanışma içine girmemiz çok kıymetli. İzmirlilere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Mesai saati, OSB'lerde 07.00'ye çekildi"

Vali Köşger esnek mesai uygulamasını OSB'lerde de başlattıklarını ifade ederek, "Bugün kararımızı aldık. 16 Kasım'dan itibaren uygulamaya başlıyoruz. OSB'lerde mesai başlangıcını sabah 07.00'ye çektik." dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, tarım ve gıda sektörünün geleceğin stratejik sektörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kentte kurulması planlanan tarıma yönelik ihtisas organize sanayi bölgeleri hakkında bilgi veren Özgener, bu bölgeler hakkında atılması gereken adımları paylaştı.

İzmir'deki depremde bazı üyelerinin binalarının hasar gördüğüne değinen Özgener, "Bu üyelerimizin vergi borçlarının 3 ay ertelenmesi talep ediyoruz. Etkilenen üyelerimizin KGF kredi taksit ödemelerinin de faizsiz 1 yıl ertelenmesi konusunda desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

EBSO Başkanı Yorgancılar

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, pandemi döneminde üretim yapan tesislerin sektörleri ne olursa olsun üretime devam ettiğini, tarımın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

İzmir iş dünyası tarafından başlatılan "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasını anımsatan Yorgancılar, "Bir hafta sürede 50 milyon liraya yakın para topladık. Bugün itibariyle 49 milyon 180 bin lira. Bu birlik ve beraberliğin sonucu. Hedefimiz bir an önce arsayı alıp inşaata başlamak." dedi.

Borsa Başkanı Kestelli

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tarım sektörünün çok önemli bir rol üstlendiğini aktardı.

Tarım sektöründe katma değerli üretimi artırmak gerektiğini dile getiren Kestelli, "Yaşadığımız pandemi süreci de açıkça gösterdi ki ülke olarak tarım sektöründe potansiyelimize eşdeğer bir üretim seviyesine ulaşmak ve katma değeri artırmak zorundayız. Bunun için gerekli yapısal dönüşümleri gerçekleştirecek iradenin hem kamu hem de özel sektörde var olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"İzmir Tarım Teknoloji Merkezi" iş birliği protokolü imzalandı

Basına kapalı devam eden toplantının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile İTB arasında "İzmir Tarım Teknoloji Merkezi" iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolü Bakanlık adına Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik, İTB adına Kestelli imzaladı. İş birliği protokolü İTB'nin, Bakanlığın veri, bilgi, donanım ve uzman altyapısından proje bazlı olarak faydalanmasına imkan sağlayacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İYİ Partili Dervişoğlu'dan Özdağ'ın iddialarına yanıt
12 Kasım 2020 20:37		 Bakan Akar: Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor
12 Kasım 2020 20:10
İBB Meclisinde 39 ilçenin 2021 yılı bütçesi onaylandı
12 Kasım 2020 19:52		 Vali açıkladı: Hastanede yatanların yüzde 80'i 65 yaş ve üzeri
12 Kasım 2020 19:45
Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 800'ü aştı
12 Kasım 2020 19:36		 Erdoğan: Türkiye, küresel tedarikçilerin ambargolarını kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi
12 Kasım 2020 18:46
AK Partili Ali İhsan Yavuz'un koronavirüs testi pozitif çıktı
12 Kasım 2020 16:27		 Akşener'den, Ümit Özdağ'ın 'anayasa çalışması' iddialarına yanıt
12 Kasım 2020 15:18
Eski Bakan gözaltına alındı
12 Kasım 2020 12:53		 Bakan Karaismailoğlu: 5A uydumuz Aralık'ta fırlatılacak
12 Kasım 2020 12:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:39 - Prof. Dr. Ceyhan: Pandemi döneminde dünyada zatürre vakaları arttı21:36 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Ermenistan tazminat ödeyecek21:26 - Üniversite mezunu genç muhtardan 'kitap' projesi21:13 - Beşiktaş'ta 5 futbolcunun testi pozitif çıktı21:05 - Bartın'da, pozitif ve temaslı kişilere bileklik takılacak21:04 - Bakan Koca'dan 'Tekirdağ Şehir Hastanesi' paylaşımı
21:00 - 11 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi20:39 - Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: 1 milyon insan evsiz kalacak20:37 - İYİ Partili Dervişoğlu'dan Özdağ'ın iddialarına yanıt20:34 - Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı20:33 - HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasından neler çıktı?20:19 - Tespit edildiler! 70 internet sitesi erişime kapatıldı
20:14 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı20:13 - Bakan Pakdemirli: İzmir'de kimse siyaset yapmadı20:10 - 5 ilden yeni karantina haberleri geldi20:10 - Bakan Akar: Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor20:07 - İki günde 15 bin 507 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi
20:05 - Sahte plaka kullanan sürücüye 28 bin lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
24 saat para transferi yapılabilecek
AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 800'ü aştı
Koronalı biri sınıfta öksürürse, virüs nasıl dağılır? İşte cevabı
11 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ceylin akçalı 3
Della 2
formula 1 2
tesel-ya 2
hala doğalgazı kullanmamış insan 2
omurga 2
kara fatma 1
hava kirliliği 1
af talebi 3
Memurun kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaması 5
SON İLANLAR
İstanbul Esenyurt SYDV Personel Alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak-İlan güncellendi
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam