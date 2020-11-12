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Tespit edildiler! 70 internet sitesi erişime kapatıldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siber Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, 2 haftalık çalışmayla sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli paylaşım yapan 50 sosyal medya hesabını kapattı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla yasa dışı bahis oynatan yurt dışı kaynaklı 70 internet sitesi de erişime kapattırdı.
 12 Kasım 2020 20:19
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Tespit edildiler! 70 internet sitesi erişime kapatıldı

Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi-National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) Çocuğun Cinsel İstismarı konulu raporlar doğrultusunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 ayrı adres tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 'Çocukların ve hayvanların kullanıldığı müstehcen görüntüleri yaymak, suçundan tespiti yapılan şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda evlerde yapılan aralamalarda 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 hard disk, 9 cep telefonu, 8 sim kart, 3 hafıza kartına el konuldu. Gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.S. (27) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli paylaşım yapılan 50 sosyal medya hesabı da kapatıldı.

2020 YILI İÇERİSİNDE 107 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli İşlemler Büro Amirliği olarak 2020 yılı içerisinde Bilişim Suçları kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise 107 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 27'sinin tutuklandığı bildirildi.

YASA DIŞI BAHİSE GÖZ AÇTIRMIYOR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynatan sitelere de göz açtırmıyor. 25 Ekim- 10 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda tespit edilen yurt dışı kaynaklı 70 hesabın da erişime kapatıldığı öğrenildi.
DHA
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