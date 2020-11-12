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HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasından neler çıktı?

Diyarbakır'da 22 Ekim günü HDP İl Başkanlığı'na yapılan aramada ele geçirilen ajandada PKK'lı teröristlerin isimleri, kod adları ve yakınlarına ait telefon numaralarının yer aldığı belirtildi. Ajandada ayrıca farklı tarihlerde gerçekleştirilen birçok terör eyleminin faillerinden olan ve etkisiz hale getirilen teröristlere ait bilgiler de tespit edildi.
 12 Kasım 2020 20:33
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HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasından neler çıktı?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Ekim günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına terör operasyonu düzenlendi. Binada 7 saat süren arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında binanın tüm katlarını arayan polis ekipleri, bilgisayarlar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen bazı belgelere el koydu. Binada yapılan arama sırasında, gizli bir bölmeye saklanmış bir ajanda da ele geçirildi. Ajandayı inceleyen polis, çok sayıda terör örgütü PKK üyesinin, örgütteki sicil bilgileri, kişisel bilgileri ve ailelerine dair bilgilerin olduğunu tespit etti.

BİRÇOK EYLEMİN FAİLİ OLAN TERÖRİSTLERİN BİLGİLERİ AJANDADA YER ALMIŞ

Bazı HDP yöneticilerinin 'Seçilmiş delegelerimizin isimleri var' dediği ajandada, aralarında terörden arananlar listesinde bulunan ve etkisiz hale getirilenlerin de olduğu bazı PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Sur, Silvan ve Bağlar ilçelerinde terör örgütü PKK tarafından başlatılan çukur eylemlerine katılan ve birçok saldırının sorumluları oldukları belirlenen 'Munzur Batman' kod adlı Bedrettin Toğrap, 'Çiyager Harun' kod adlı Cihat Türkan, 'Farkin Demhat' kod adlı Hakan Özünlü ile terörist Uğur Burakmak'ın adının da ajandada olduğu belirlendi. 2015 yılında Diyarbakır'da iki polisin şehit edildiği, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü saldırıların faillerinden 'Bahoz Cudi' kod adlı Mahsum Gürkan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde zırhlı polis ekibine roketatarlı saldırının faili olarak aranan 'Numan Gabar' kod adlı Ferhat Karaduman'ın da bilgileri ajandada yer aldı.

OPERASYONDA İL EŞBAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Yapılan aramanın ardından gözaltına alınan il eş başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, 30 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan tutuklanmıştı.
DHA
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