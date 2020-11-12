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Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: 1 milyon insan evsiz kalacak

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: 1 milyon insanın evsiz kalacağı ve 3-4 milyon insanın da depremden etkileneceğini istatiksel olarak söyleyebiliriz
 12 Kasım 2020 20:39
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Olası Marmara depreminde 1 milyon kişinin evsiz kalacağını söyleyen inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, en büyük hasarı alacağını söylediği İstanbul'da, 600-650 bin binanın zarar göreceğini belirtti.

Olası Marmara depremiyle ilgili yapılan araştırmalarda çarpıcı veriler ortaya koyuldu. İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, olası bir depremde İstanbul'da 1 milyon kişinin evsiz kalacağını söyledi.

Altan, yapılan araştırmalarda da 600-650 bin binanın zarar göreceğini ve 3-4 milyon insanın da depremden etkileneceğini belirtti.

"ÇOK İÇ AÇICI KONUŞMAYACAĞIM"

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Marmara depremiyle ilgili çok iç açıcı konuşamayacağım. Çünkü Marmara depremine hazır değiliz. Gerçekleşeceği öngörülen depremlerin 7.5 büyüklüğünde olacağını düşünüyorum. Marmara'da gerçekleşecek bir depremin İstanbul'da nasıl bir tahribat yapacağını düşünmek bile istemiyorum. Elimdeki verilere göre beklenen Marmara depremi sonrası 600-650 bin binanın zarar göreceğini, 1 milyon insanın evsiz kalacağı ve 3-4 milyon insanın da depremden etkileneceğini istatiksel olarak söyleyebiliriz. Bu veriler vahim verilerdir. Hızla deprem için tedbirler almamız lazım" ifadelerini kullandı.

"BİZLER ARTIK AĞLAMAK İSTEMİYORUZ"

Prof. Dr. Altan sözlerine şu şekilde devam etti:

"İzmir'de yollar çok genişti ve arama kurtarma ekipleri 20 bina için yetişebildi. Ancak düşünün İstanbul'da 70 bin bina yıkılacak ve yollar çok dar. Kurumlardan şunu rica ediyorum. Evet ön plan hazırlamak önemli ama eylem planı da hazırlayın. Sadece kağıtta kalan planlar hazırlamayın. Bizler artık ağlamak istemiyoruz. Vatandaşlar benim evim sağlam demesin. Evinde gözle görülen bir sorun olmayabilir ancak bu evinizin depreme dayanıklı olduğunu anlamına gelmez. Hele ki 2000 yılı öncesi yapı stoklarında oturan vatandaşlarımızın evlerini bir uzman kişiye kontrol ettirmeleri gerekir."

"BİNGÖL CİVARLARINDA DEPREM BEKLİYORUZ"

Dünya haritasında Türkiye'ye baktığımızda dünyanın oluşturduğu levhalar içerisinde en kırmızı noktanın Türkiye olduğunu belirten Prof. Dr. Altan, "Bingöl civarlarında deprem bekliyoruz. Yine İzmir'de bulunan fay hatlarında deprem sonrası bir enerji birikimi oldu mu bilmiyoruz. İzmir'de gerçekleşen deprem bizler için beklenen bir depremi değildi. Beklediğimiz bir deprem olsaydı artık İzmir diye bir kentimiz kalmayacaktı. Depremler aslında olması gereken doğa olaylarıdır. Dünyanın her yerinde büyük depremler oluyor. Tabii dünyanın diğer yerlerinde olan depremler okyanuslarda olduğu için bizim kadar etkilenmiyor. Dünya haritasında Türkiye'ye baktığımızda dünyanın oluşturduğu levhalar içerisinde en kırmızı nokta Türkiye'dir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

'Türkiye'nin afet bilinci konusunda öğrenmesi gerekenler var' diyen Prof. Dr. Altan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu öğrendik. Ama afet bilinci konusunda öğrenmemiz gerekenler var. Şu gerçeği söylemem gerek; Türkiye'nin her yerinde 5 büyüklüğünde deprem olabilir. Bu durumu kabullenip ona göre önlemler almamız lazım. Türkiye deprem tehlike haritası yeni güncellendi. Türkiye deprem tehlike haritasında kırmızıyla gösterilen yerlerde her an büyük bir deprem olabilir. Sarıyla gösterilen yerlerdeyse 5 veya 4 büyüklüğünde depremler yaşanabilir. Bu süreçte bazı spekülasyonlardan uzak durmak lazım. Son zamanlarda Ege Bölgesi için 7 ve üzeri depremler beklendiği söylenmekte. Ancak Ege Bölgesi'nde bu zamanda kadar en fazla 6 ve 7 büyüklüğü arasında depremler görülmüştür. O sebepten Ege Bölgesi'nde 7 büyüklüğünün üzerinde deprem üretecek bir fay bulunduğunu bilimsel olarak söyleyemeyiz. Bundan sonra yapabileceğimizse 30 yılını tamamlamış yapılarımızı yenilememizdir."
DHA
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