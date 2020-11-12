1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca'dan 'Tekirdağ Şehir Hastanesi' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını bildirdi.
 12 Kasım 2020 21:04
+Aa- Yazdır
Bakan Koca'dan 'Tekirdağ Şehir Hastanesi' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında hastanenin görseline de yer veren Koca, "Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın açılıyor. Açılış, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek. Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesine sahip hastanemiz, deprem riskine karşı sismik izolatörlerle güçlendirildi. İkinci fazıyla 158 bin metrekarelik dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanıyor
12 Kasım 2020 11:13		 Kovid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk da görülüyor
10 Kasım 2020 19:58
'Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik'
10 Kasım 2020 11:25		 Prof. Dr. Üstündağ: Her üç hastadan biri böbrek bekliyor
08 Kasım 2020 18:49
'Kronik can sıkıntısı' uyarısı
31 Ekim 2020 23:59		 'Ortak alanlar, mantar bulaşması açısından riskli'
25 Ekim 2020 21:05
43 çocuğu ilik nakliyle hayata bağladılar
23 Ekim 2020 11:06		 Tip 2 diyabeti cerrahi ile yenmek mümkün!
20 Ekim 2020 20:14
Kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri
08 Ekim 2020 22:51		 Depresyon Kovid-19 salgını döneminde üç kat arttı
02 Ekim 2020 16:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:39 - Prof. Dr. Ceyhan: Pandemi döneminde dünyada zatürre vakaları arttı21:36 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Ermenistan tazminat ödeyecek21:26 - Üniversite mezunu genç muhtardan 'kitap' projesi21:13 - Beşiktaş'ta 5 futbolcunun testi pozitif çıktı21:05 - Bartın'da, pozitif ve temaslı kişilere bileklik takılacak21:04 - Bakan Koca'dan 'Tekirdağ Şehir Hastanesi' paylaşımı
21:00 - 11 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi20:39 - Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: 1 milyon insan evsiz kalacak20:37 - İYİ Partili Dervişoğlu'dan Özdağ'ın iddialarına yanıt20:34 - Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı20:33 - HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasından neler çıktı?20:19 - Tespit edildiler! 70 internet sitesi erişime kapatıldı
20:14 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı20:13 - Bakan Pakdemirli: İzmir'de kimse siyaset yapmadı20:10 - 5 ilden yeni karantina haberleri geldi20:10 - Bakan Akar: Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor20:07 - İki günde 15 bin 507 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi
20:05 - Sahte plaka kullanan sürücüye 28 bin lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
24 saat para transferi yapılabilecek
AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 800'ü aştı
Koronalı biri sınıfta öksürürse, virüs nasıl dağılır? İşte cevabı
11 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk ekonomisini çökertmeyeceğiz 4
Cadde ve Sokaklarda Sigara İçmenin Yasaklanması 7
soba borusu temizleyen insan 3
Badana bahanesiyle eve yerleşen kiracı 3
divan edebiyatından bir beyit bırak 6
severus snape 2
joe biden 3
imdat 1
memurlar net gece tayfası 6
market izdihamı 5
SON İLANLAR
İstanbul Esenyurt SYDV Personel Alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak-İlan güncellendi
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam