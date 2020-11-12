Bakan Koca'dan 'Tekirdağ Şehir Hastanesi' paylaşımı
|12 Kasım 2020 21:04
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında hastanenin görseline de yer veren Koca, "Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın açılıyor. Açılış, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek. Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesine sahip hastanemiz, deprem riskine karşı sismik izolatörlerle güçlendirildi. İkinci fazıyla 158 bin metrekarelik dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek." ifadelerini kullandı.
TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ YARIN AÇILIYOR. Açılış, Sn. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek. Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesine sahip hastanemiz, deprem riskine karşı sismik izolatörlerle güçlendirildi. İkinci fazıyla 158.000 m²'lik dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek. pic.twitter.com/HKnCmZCUhsDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2020
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