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Prof. Dr. Uğur Şahin: Kış zor geçecek, rahatlama Mart'ta

Koronavirüs aşısını bulan Biontech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek yıl ortalarında insanlığın normal hayata dönebileceğini söyleyerek bu kışın zor olacağını ve rahatlamanın Mart ayında rahatlamam olacağını söyledi.
 12 Kasım 2020 22:07
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Koronavirüse karşı yüzde 90 oranında etkili aşıyı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşı ve kororonavirüsün seyriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Aşının geldiği noktayla ilgili açıklamada bulunan Şahin, "Dünya çapında gerekli izinleri veren kurumlarla iletişim halindeyiz. Avrupa İlaç Kurumu'yla ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin yanı sıra Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle görüşmeler yürütüyoruz. Ön yada koşullu onay ABD veya Avrupa'dan gelebilir. Aşı dağıtımı en erken Aralık ortasından başlayabilir ama bu Aralık ayında işlerin hızlı bir şekilde değişeceği anlamına gelmiyor." dedi.

'2021 YILININ ORTALARINDA NORMAL YAŞAMA DÖNEBİLİRİZ'

Aşı çalışmaları sayesinde 2021 yılında normal yaşama dönülebileceğini söyleyen Şahin, "Zor bir kış olacak. Salgın iyiye gitmeden önce kötüye gidecek. Mart-Nisan aylarında rahatlamaya başlayabiliriz. Gelecek yılın ortalarında tüm aşıların kullanılmasıyla belki normal yaşamımıza dönebiliriz ama o tarihe karar sabırlı ve disiplinli olmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

MASKE UYARISI YAPMAYI İHMAL ETMEDİ

Haber7'nin NTV'den aktardığına göre maske konusunda uyarıda bulunan Şahin, "İlk başta Avrupa ülkeleri farklı farklı önlemler aldı. Kimin doğru politika uyguladığı belli değildi ama şimdi herkes nasıl mücadele etmesi gerektiğini biliyor. En önemlisi maske. Evden çıktığınızda maske takarsanız ve başkaları da maske takarsa risk azalır. Dolayısıyla herkes sorumlu davranmalı. Bu işte sadece hükümetlerin sorumluluğu yok. Önümüzdeki aylar hala zor geçecek." şeklinde konuştu.
Memurlar.Net
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