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Beşiktaş'ta 5 futbolcunun testi pozitif çıktı

Siyah-beyazlı takımda test sonuçları pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükseldi
 12 Kasım 2020 21:13
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Beşiktaş'ta 5 futbolcunun testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, 3 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını, ülkelerinin milli takımında yer alan iki futbolcusunda da pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipte pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve görevli idari personele uygulanan Kovid-19 test sonuçları sonunda biri kadro dışı bırakılan olmak üzere üç futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Ayrıca, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcunun Kovid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandığının kulübe bildirildiği kaydedildi.

Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcuların; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı vurgulandı.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce de 3 oyuncusunun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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