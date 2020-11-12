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Evde risk varsa maske ve mesafe kuralına uyulmalı

Maske, mesafe ve temizlik... Salgınla mücadele sürecinde herkesin ezberlediği kurallar bunlar. Ancak dışarıda dikkat edilen bu önemli kurallar eve gidilince zaman zaman unutuluyor. Uzmanlar gerekirse evde de maske takılması gerektiği görüşünde.
 12 Kasım 2020 22:36
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Evde risk varsa maske ve mesafe kuralına uyulmalı

Dışarıda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuluyor. Ancak evde bu hassasiyet gevşetiliyor. Peki dışarıdan eve koronavirüs taşımamak için ne yapmalı?

Tam da bu noktada uzmanlar maskenin önemine bir kez daha vurgu yapıyor. Şüpheli durumlarda evde maske takılması öneriliyor.

"Evde maske takmanın hiçbir mahsuru yok"

SBÜ Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, evde de maske takılabileceğini belirterek, "Bir kişiden virüsü alıyorsunuz eve gittiğiniz zaman ortalama üç kişiye kadar bunu bulaştırıyorsunuz. O zaman ev içinde mümkün olduğu kadar mesafeli oturmak eğer bu mesafe kısalmak zorundaysa evde de maske takmanın hiçbir mahsuru yok" dedi.

"Yaşlılarla aynı masada oturulmamalı"

Prof. Dr. Aydın, aynı evde yaşlılar yaşıyorsa, dışarıdan gelecek kişinin tedbirli olması gerektiğine vurgu yaptı:

"Ev içinde, kalabalıklarda gün boyu zamanını geçiren bir kişi varsa ve evde de yaşlılar yaşıyorsa bunların yaşlılarla mümkün olduğu kadar aynı masayı kullanmamalarını öneririz."
TRT
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