1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirterek, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." dedi.
 12 Kasım 2020 23:00
+Aa- Yazdır
Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirterek, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." dedi.

Powell, video konferans yöntemiyle yapılan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nda konuştu.

Kovid-19'a yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmelere temkinli yaklaşan Powell, aşıda sağlanan ilerlemenin sonuçlarını değerlendirmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Powell, Kovid-19 vakalarındaki artışın son dönemde kaydedilen ekonomik toparlanmayı zayıflatabileceğine dikkati çekerek, "Ekonominin sağlam bir toparlanma yolunda ilerlediğini görüyoruz, ancak burada ana risk hastalığın ABD'de daha da yayılması." dedi.

Fed Başkanı Powell, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Belirsizliğin devam ettiğine ve mali politikanın gerekliliğine işaret eden Powell, "Daha fazlasını yapmamız gerekeceğini düşünüyorum. Kongre'nin de mali politika konusunda daha fazlasını yapması gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Ermenistan tazminat ödeyecek
12 Kasım 2020 21:36		 Yenilgi sonrası Paşinyan'dan ilk açıklama
12 Kasım 2020 16:06
'Anlaşmayla, Rus müdahelesi engellendi'
12 Kasım 2020 11:44		 Japonya'da üçüncü dalga alarmı!
12 Kasım 2020 10:41
Karabağ'da 28 yıllık nadas bitiyor
12 Kasım 2020 07:04		 Facebook ve Google, ABD'deki siyasi reklam yasağını uzattı
11 Kasım 2020 23:35
Azerbaycan Dışişleri: Gözlem noktasında Türkiye de olacak
11 Kasım 2020 21:47		 Biden'ın az farkla kazandığı eyalette oylar yeniden sayılacak
11 Kasım 2020 20:49
2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi
11 Kasım 2020 19:22		 Rusya'nın ürettiği korona aşısından olumlu haber
11 Kasım 2020 17:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - 15 bin adayın girdiği kaymakam adaylığı sınavı hala açıklanmadı00:03 - Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği00:01 - Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim00:00 - 13 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - 6 ilden yeni karantina haberleri geldi23:31 - İtfaiye eri, 5 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti
23:17 - Doç. Dr. Kömür: Yağmurda ıslanan maskeleri değiştirin23:10 - Bakan Akar'dan çok sayıda albayın emekli edildiği iddiasına yanıt23:00 - Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir22:59 - Covid-19 kısıtlamaları 'kızamık'vakalarını arttırdı22:56 - İletişim Başkanlığı'ndan 'Simit' önerisine destek22:40 - Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü
22:38 - Mardin'de etkinlikler 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandı22:36 - Evde risk varsa maske ve mesafe kuralına uyulmalı22:25 - İstanbul'a 300 yeni metrobüs alınacak22:07 - Prof. Dr. Uğur Şahin: Kış zor geçecek, rahatlama Mart'ta21:58 - Sivil kıyafetle denetime çıktı, sigara içenleri affetmedi
21:49 - Diyabet en çok gözlere hasar veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim
15 bin adayın girdiği kaymakam adaylığı sınavı hala açıklanmadı
13 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
5A Uydusu 1
hava kirliliği 1
Doğal yaşam parkı 1
Feminist iktisat 1
oda kokusu 1
zihinsel geviş 2
market izdihamı 5
uyanma alarmı şarkısı 7
özlük dosyası 5
pati ver 2
SON İLANLAR
İstanbul Esenyurt SYDV Personel Alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak-İlan güncellendi
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam