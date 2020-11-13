1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

13 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

13 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
 13 Kasım 2020 00:00
+Aa- Yazdır
13 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(Tekirdağ/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret edecek, Sherwood Otel Kundu'da Muhtarlar Buluşmasına katılacak.

(Antalya/12.00 /16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama törenine katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu'daki şantiyelerde incelemelerde bulunacak ve şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Kastamonu/09.15/20.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.

(Hanoi)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Yazar Erol Mütercimler hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(İstanbul/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanlığının 2020-2021 eğitim öğretim takvimi uyarınca, ilk ara tatili öncesi son ders zili bugün çalacak.

SPOR

1- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde, 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak sıralama turu mücadelesi ve 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesi takımlar Intercity İstanbul Park'ta antrenman turlarına çıkacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 9. maçını Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Avusturya ile oynayacak.

(Samsun/20.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımıyla karşılaşacak.

(Atina/22.00)

5- Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turunun rövanşında Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)

6- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediye Gençlikspor maçıyla açılacak.

(Bursa/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
13 Kasım 2020 00:03		 Bakan Akar'dan çok sayıda albayın emekli edildiği iddiasına yanıt
12 Kasım 2020 23:10
İletişim Başkanlığı'ndan 'Simit' önerisine destek
12 Kasım 2020 22:56		 İstanbul'a 300 yeni metrobüs alınacak
12 Kasım 2020 22:25
İYİ Partili Dervişoğlu'dan Özdağ'ın iddialarına yanıt
12 Kasım 2020 20:37		 Bakan Pakdemirli: İzmir'de kimse siyaset yapmadı
12 Kasım 2020 20:13
İBB Meclisinde 39 ilçenin 2021 yılı bütçesi onaylandı
12 Kasım 2020 19:52		 Vali açıkladı: Hastanede yatanların yüzde 80'i 65 yaş ve üzeri
12 Kasım 2020 19:45
Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 800'ü aştı
12 Kasım 2020 19:36		 Erdoğan: Türkiye, küresel tedarikçilerin ambargolarını kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi
12 Kasım 2020 18:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - 15 bin adayın girdiği kaymakam adaylığı sınavı hala açıklanmadı00:03 - Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği00:01 - Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim00:00 - 13 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - 6 ilden yeni karantina haberleri geldi23:31 - İtfaiye eri, 5 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti
23:17 - Doç. Dr. Kömür: Yağmurda ıslanan maskeleri değiştirin23:10 - Bakan Akar'dan çok sayıda albayın emekli edildiği iddiasına yanıt23:00 - Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir22:59 - Covid-19 kısıtlamaları 'kızamık'vakalarını arttırdı22:56 - İletişim Başkanlığı'ndan 'Simit' önerisine destek22:40 - Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü
22:38 - Mardin'de etkinlikler 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandı22:36 - Evde risk varsa maske ve mesafe kuralına uyulmalı22:25 - İstanbul'a 300 yeni metrobüs alınacak22:07 - Prof. Dr. Uğur Şahin: Kış zor geçecek, rahatlama Mart'ta21:58 - Sivil kıyafetle denetime çıktı, sigara içenleri affetmedi
21:49 - Diyabet en çok gözlere hasar veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim
15 bin adayın girdiği kaymakam adaylığı sınavı hala açıklanmadı
13 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Arthur Conan Doyle 1
Memurun Toplu eylem ve hareketlerde bulunamaması 1
rejime başlayacam enerjiye ihtiyacım var 1
Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı 1
Sizi anlatan şiir 2
lütfi elvan'ın maliye bakanlığı'na atanması 1
kadro 1
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 1
alexander sorloth 3
bono 1
SON İLANLAR
İstanbul Esenyurt SYDV Personel Alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak-İlan güncellendi
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam