13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay savcılıklarına Ali Karatürk, Ertan Erüz, Muammer Çolak ve Mustafa İlhan'ı atadı.
|13 Kasım 2020 06:23
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