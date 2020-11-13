1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay savcılıklarına Ali Karatürk, Ertan Erüz, Muammer Çolak ve Mustafa İlhan'ı atadı.
 13 Kasım 2020 06:23
+Aa- Yazdır
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ali Karatürk, Ertan Erüz, Muammer Çolak ve Mustafa İlhan, Sayıştay savcısı olarak atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Muhalefetin anayasa taslağında yerel yönetim modeli
13 Kasım 2020 07:04		 Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
13 Kasım 2020 06:28
TBMM kararları Resmi Gazete'de
13 Kasım 2020 04:13		 Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
13 Kasım 2020 00:03
13 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
13 Kasım 2020 00:00		 Bakan Akar'dan çok sayıda albayın emekli edildiği iddiasına yanıt
12 Kasım 2020 23:10
İletişim Başkanlığı'ndan 'Simit' önerisine destek
12 Kasım 2020 22:56		 İstanbul'a 300 yeni metrobüs alınacak
12 Kasım 2020 22:25
İYİ Partili Dervişoğlu'dan Özdağ'ın iddialarına yanıt
12 Kasım 2020 20:37		 Bakan Pakdemirli: İzmir'de kimse siyaset yapmadı
12 Kasım 2020 20:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:28 - Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar06:23 - 13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı06:15 - İsrail BAE işbirliği sınır tanımıyor04:36 - Moody's: Küresel ekonomik toparlanma artan Kovid-19 vakalarının tehdidi altında04:13 - TBMM kararları Resmi Gazete'de
02:03 - TEM'de zincirleme kaza: Alev topuna döndü01:01 - Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 53 milyonu geçti00:04 - 15 bin adayın girdiği kaymakam adaylığı sınavı hala açıklanmadı00:03 - Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği00:01 - Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim00:00 - 13 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
23:46 - 6 ilden yeni karantina haberleri geldi23:31 - İtfaiye eri, 5 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti23:17 - Doç. Dr. Kömür: Yağmurda ıslanan maskeleri değiştirin23:10 - Bakan Akar'dan çok sayıda albayın emekli edildiği iddiasına yanıt23:00 - Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir
22:59 - Covid-19 kısıtlamaları 'kızamık'vakalarını arttırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
15 bin adayın girdiği kaymakam adaylığı sınavı hala açıklanmadı
Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
TBMM kararları Resmi Gazete'de
13 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
TEM'de zincirleme kaza: Alev topuna döndü
Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 53 milyonu geçti
Moody's: Küresel ekonomik toparlanma artan Kovid-19 vakalarının tehdidi altında
Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
köpek 5
ölmeden önceki son cümleler 2
2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 1
sude 3
11.11.2020 türkiye vs hırvatistan maçı 1
sözlüğün komplo teorisi 3
pati ver 2
şebeke suyuna şap mı katsam,diye düşünüyorum 4
Celladına Aşık Olmak 7
hayvanlar 3
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Eskişehir Alpubel Enerji 1 İşçi Alacak
Van Tuşba Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam